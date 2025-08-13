Smallcap travel related stock yatra online zooms 66 percent in 3 day do you buy सिर्फ 3 दिन में 66% उछला यह शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- ₹170 तक जाएगा भाव, Business Hindi News - Hindustan
सिर्फ 3 दिन में 66% उछला यह शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- ₹170 तक जाएगा भाव

यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को बीएसई पर यात्रा ऑनलाइन के शेयर में 16 प्रतिशत की तेजी आई। सिर्फ तीन कारोबारी दिन में यह शेयर 66 पर्सेंट बढ़ गया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:07 PM
Yatra Online share: टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी कंपनी- यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को बीएसई पर यात्रा ऑनलाइन के शेयर में 16 प्रतिशत की तेजी आई और भाव 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹159.17 पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर ने 2 फरवरी, 2024 को ₹193.95 का ऑल टाइम हाई टच किया था।

कंपनी के तिमाही नतीजे

यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में तेजी कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे के बाद आई है। सिर्फ तीन कारोबारी दिन में यह शेयर 66 पर्सेंट बढ़ गया है। जून 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी ने शानदार आय की घोषणा की। इस तिमाही में भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर यात्रा ऑनलाइन ने साल-दर-साल प्रॉफिट में 296 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का होटल और पैकेज (H&P) व्यवसाय में वृद्धि और MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) सेगमेंट से योगदान सहित प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर गति के साथ राजस्व 108 प्रतिशत बढ़कर ₹209.8 करोड़ हो गया। एबिटा से पहले की कमाई साल-दर-साल 247 प्रतिशत बढ़कर ₹24.2 करोड़ हो गई। वहीं, कंपनी का मार्जिन एक साल पहले की तिमाही के 9 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया। यात्रा की ग्रॉस बुकिंग (GBR) पहली तिमाही में साल-दर-साल 9.3 प्रतिशत बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा कि कंपनी अब वित्त वर्ष 2026 में सेवा लागत घटाकर राजस्व और समायोजित एबिटा वृद्धि को क्रमशः 29 प्रतिशत और 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है। ब्रोकरेज ने जून 2026 के टारगेट प्राइस को संशोधित कर ₹170 कर दिया है, और कहा है कि शेयर आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है।

Share Market
