सिर्फ 3 दिन में 66% उछला यह शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- ₹170 तक जाएगा भाव

Yatra Online share: टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी कंपनी- यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को बीएसई पर यात्रा ऑनलाइन के शेयर में 16 प्रतिशत की तेजी आई और भाव 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹159.17 पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर ने 2 फरवरी, 2024 को ₹193.95 का ऑल टाइम हाई टच किया था।

कंपनी के तिमाही नतीजे

यात्रा ऑनलाइन के शेयरों में तेजी कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे के बाद आई है। सिर्फ तीन कारोबारी दिन में यह शेयर 66 पर्सेंट बढ़ गया है। जून 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी ने शानदार आय की घोषणा की। इस तिमाही में भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर यात्रा ऑनलाइन ने साल-दर-साल प्रॉफिट में 296 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का होटल और पैकेज (H&P) व्यवसाय में वृद्धि और MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) सेगमेंट से योगदान सहित प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर गति के साथ राजस्व 108 प्रतिशत बढ़कर ₹209.8 करोड़ हो गया। एबिटा से पहले की कमाई साल-दर-साल 247 प्रतिशत बढ़कर ₹24.2 करोड़ हो गई। वहीं, कंपनी का मार्जिन एक साल पहले की तिमाही के 9 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया। यात्रा की ग्रॉस बुकिंग (GBR) पहली तिमाही में साल-दर-साल 9.3 प्रतिशत बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी।