वर्ल्ड बैंक से मिली बड़ी राहत, 4 दिन में 21% से ज्यादा चढ़ गया यह स्मॉलकैप शेयर

संक्षेप: ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 7% से अधिक के उछाल के साथ 342.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। 4 दिन में कंपनी के शेयरों में 21% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वर्ल्ड बैंक ने कंपनी का नाम डिबार्ड फर्म्स की लिस्ट से हटा दिया है।

स्मॉलकैप स्टॉक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 342.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 दिन में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 27 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 650.23 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 282.80 रुपये है।

कंपनी को वर्ल्ड बैंक से मिली है बड़ी राहत

स्मॉलकैप स्टॉक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में यह तेज उछाल एक बड़े अपडेट के बाद आया है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने घोषणा की है कि विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) ने उसका नाम डिबार्ड फर्म्स (जिन कंपनियों पर वर्ल्ड बैंक ने रोक लगाई हुई है) की लिस्ट से हटा दिया है। इसके अलावा, वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन केस में कंपनी को जवाब देने के लिए और समय दिया है। जवाब देने की नई डेडलाइन 12 जनवरी 2026 है।