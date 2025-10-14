Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap stock winro commercial makes over Rs 2 crore in LG Electronics IPO after bumper listing

पहले ही दिन LG IPO ने मचाया गदर, इस स्मॉलकैप कंपनी की हो गई बंपर कमाई, जानिए कनेक्शन

संक्षेप: विनरो कमर्शियल इंडिया ने इस आईपीओ में ₹4.27 करोड़ का निवेश किया था और उसे 37,482 शेयरों का आवंटन मिला था। लिस्टिंग के कुछ ही घंटों में इन शेयरों का मूल्य बढ़कर ₹6.42 करोड़ पहुंच गया, जिससे कंपनी को ₹2.15 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।

Tue, 14 Oct 2025 07:01 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
पहले ही दिन LG IPO ने मचाया गदर, इस स्मॉलकैप कंपनी की हो गई बंपर कमाई, जानिए कनेक्शन

Small Cap Stock: स्मॉलकैप एनबीएफसी विनरो कमर्शियल इंडिया लिमिटेड (Winro Commercial India Ltd) ने सोमवार को शेयर बाजार में शानदार कमाई की, जब उसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) की धमाकेदार लिस्टिंग से सिर्फ एक दिन में ₹2.15 करोड़ का मुनाफा हुआ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने शेयर बाजार में ₹1,715 प्रति शेयर के भाव पर एंट्री की, जो इसके इश्यू प्राइस ₹1,140 से करीब 50.4% या ₹575 ज्यादा थी।

क्या है डिटेल

जानकारी के अनुसार, विनरो कमर्शियल इंडिया ने इस आईपीओ में ₹4.27 करोड़ का निवेश किया था और उसे 37,482 शेयरों का आवंटन मिला था। लिस्टिंग के कुछ ही घंटों में इन शेयरों का मूल्य बढ़कर ₹6.42 करोड़ पहुंच गया, जिससे कंपनी को ₹2.15 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ। बाजार एनालिस्ट्स के मुताबिक, विनरो कमर्शियल ने इस आईपीओ में उधार लिए गए फंड्स का भी उपयोग किया था, जिससे उसने रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन और मजबूत डेब्यू का पूरा फायदा उठाया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की यह शानदार लिस्टिंग हाल के समय में स्मॉलकैप निवेशकों के लिए सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक मानी जा रही है।

एलजी आईपीओ डिटेल

दिन में मात्रा के संदर्भ में बीएसई पर कंपनी के 78.56 लाख शेयर और एनएसई पर 687.94 लाख शेयर का कारोबार हुआ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर था। यह आईपीओ पूरी तरह से दक्षिण कोरिया स्थित मूल कंपनी द्वारा 10.18 करोड़ शेयर (करीब 15 प्रतिशत हिस्सेदारी) की बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित था। बता दें कि हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के पिछले साल अक्टूबर में सूचीबद्ध होने के बाद यह भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।