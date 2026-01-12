85% से ज्यादा लुढ़क गया यह स्मॉलकैप शेयर, 50 रुपये के नीचे पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर सोमवार को 3% से अधिक टूटकर 48.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 85% से ज्यादा लुढ़क गए हैं।

स्मॉलकैप स्टॉक विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया बुरे हाल में है। कंपनी के शेयरों पर पिछले कुछ महीनों से लगातार बिकवाली का दबाव है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर सोमवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक टूटकर 48.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 85 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। पिछले एक महीने में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों में 33 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

85% से ज्यादा टूट गए हैं विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर

सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अपने उच्चतम स्तर से 85 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अक्टूबर 2024 में 345.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 12 जनवरी 2026 को 48.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 72.82 रुपये से टूटकर 50 रुपये के नीचे पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 270 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को 610 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

6 महीने में 70% से अधिक लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर

विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया (Vishnu Prakash R Punglia) के शेयर पिछले 6 महीने में 70 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 14 जुलाई 2025 को 167.51 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 जनवरी 2026 को 48.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 3 महीने में 50 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.66 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 41.34 पर्सेंट है। हिस्सेदारी का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।