90% से ज्यादा लुढ़क गया यह शेयर, 345 रुपये से टूटकर 30 रुपये के नीचे आया शेयर का दाम
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10% से अधिक लुढ़ककर 29.59 रुपये पर पहुंच गए। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 90% से अधिक लुढ़क गए हैं।
स्मॉलकैप स्टॉक विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया सोमवार को धड़ाम हो गया है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 29.59 रुपये पर पहुंच गए। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 28 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 40 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 90 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी कंपनी पर दांव लगा रखा है।
ऑल टाइम हाई से 90% से अधिक टूट गए शेयर
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 90 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 15 जनवरी 2024 को 345.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर सोमवार 30 मार्च 2026 को BSE में इंट्राडे के दौरान 29.59 रुपये पर जा पहुंचे। कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को 373.68 करोड़ रुपये पहुंच गया। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 195 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 29.59 रुपये है।
एक साल में 81% से अधिक लुढ़क गए कंपनी के शेयर
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर पिछले एक साल में 81 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 1 अप्रैल 2025 को 164.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 29.59 रुपये पर पहुंच गए। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 68 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 46 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले दो साल में भी कंपनी के शेयरों में 80 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है।
IPO में 99 रुपये था विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर का दाम
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया (Vishnu Prakash R Punglia) के आईपीओ में शेयर का दाम 99 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 24 अगस्त 2023 को खुला था और यह 28 अगस्त तक ओपन रहा। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का आईपीओ टोटल 87.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के शेयर 5 सितंबर 2023 को BSE में 163.30 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर 145.93 रुपये पर बंद हुए। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के आईपीओ का टोटल साइज 309 करोड़ रुपये तक का था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें