245% बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, 19% उछला शेयर, ₹80 के स्तर पर भाव
मुख्य बातें
- Roto Pumps के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों ने निवेशकों का ध्यान खींचा है
- इस कंपनी का शेयर करीब 19 फीसदी उछलकर 80 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया
Roto Pumps share: भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच गुरुवार को स्मॉलकैप कंपनी Roto Pumps के शेयरों की भी जबरदस्त खरीदारी देखी गई। सप्ताह के चौथे दिन इस कंपनी का शेयर करीब 19 फीसदी उछलकर 80 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। अब यह शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बेहद करीब है। बता दें कि इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 80.59 रुपये है, जो दिसंबर 2025 में बना था। यानी शेयर अपने एक साल के हाई से 1 फीसदी से भी कम दूर रह गया। बहरहाल, सवाल है कि शेयर में अचानक तेजी क्यों आई है? आइए जान लेते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
दरअसल, Roto Pumps के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 245.3% बढ़कर 20.58 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 5.96 करोड़ रुपये था। वहीं, ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 54.65% बढ़कर 100.15 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले साल की इसी अवधि में 64.76 करोड़ रुपये था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 29.79 करोड़ रुपये हो गया, जो 155.27% की वृद्धि को दिखाता है। इन नतीजों को कंपनी के बोर्ड ने 11 नवंबर, 2026 को मंजूरी दी थी।
इस बोर्ड बैठक में कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Roto एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेढ (RESL) के लिए 110 करोड़ रुपये की लोन फैसलिटीज को मंजूरी दी। इस फैसलिटीज में DBS Bank से 55 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल लिमिट शामिल है। बाकी रकम सब्सिडियरी की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए रखी गई है। यह रकम अलग-अलग चरणों में जारी की जाएगी। इस वित्तीय मदद का इस्तेमाल सब्सिडियरी के मौजूदा महंगे कर्ज को चुकाने और रोजमर्रा के कारोबारी खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।
मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट के तहत पर्याप्त रकम उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण RESL को वित्तीय जरूरतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में पैरेंट कंपनी ने कम लागत पर वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
शेयर का परफॉर्मेंस
Roto Pumps शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते चार दिन से इसमें तेजी आ रही है। यह शेयर सिर्फ 4 कारोबारी दिन में 25 फीसदी से ज्यादा उछल चुका है। वहीं, पिछले एक हफ्ते में यह 19 फीसदी उछला है। एक महीने की बात करें तो 24 फीसदी और छह महीने में 34 फीसदी की तेजी आई है। इसके अलावा, पिछले एक साल में शेयर ने करीब 15 फीसदी का रिटर्न दिया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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