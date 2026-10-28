पस्त बाजार में इस शेयर ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, 40 रुपये से कम है भाव
मुख्य बातें
- सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में 8% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई
- यह बढ़त ऐसे समय में आई जब बाजार में बिकवाली थी
Sudarshan Pharma share: बाजार में बिकवाली वाले माहौल के बीच कुछ शेयर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक शेयर सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी है। यह शेयर पेनी कैटेगरी में आता है और इसकी कीमत 40 रुपये से भी कम है। शेयर के परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में 8% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और यह 38 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 7.83% बढ़कर 37.61 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर ने छह महीनों में लगभग 25.37% और एक साल में करीब 60% का रिटर्न दिया है।
NSE के मेन बोर्ड पर कंपनी
हाल ही में सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज के शेयर NSE के मेन बोर्ड पर औपचारिक रूप से लिस्ट हो गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी लेटेस्ट जानकारी में कंपनी ने बताया कि सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज BSE के SME प्लेटफॉर्म से NSE के कैपिटल मार्केट सेगमेंट (मेन बोर्ड) में शिफ्ट हो गई है। सुदर्शन फार्मा की ओर से पहले बताया गया था कि BSE के SME प्लेटफॉर्म से माइग्रेशन के बाद, कंपनी के इक्विटी शेयर 27 अक्टूबर, 2026 से एक्सचेंज (कैपिटल मार्केट सेगमेंट) पर लिस्ट होंगे और इन पर कारोबार किया जा सकेगा।
गुरुवार को तिमाही नतीजे
महाराष्ट्र स्थित इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक गुरुवार, 29 अक्टूबर को होनी है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठक करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों पर विचार किया जाएगा और उनकी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा, फार्मा कंपनी फंड जुटाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी और उसे मंजूरी देगी।
कंपनी ने कहा कि फंड जुटाने के लिए इक्विटी शेयर, किसी अन्य प्रकार की कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, वारंट या डेट सिक्योरिटीज (कर्ज से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स) जारी की जा सकती है। फंड जुटाने की यह प्रक्रिया प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) या इसी तरह के अन्य तरीकों या उनके संयोजन के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा?
KC Securities के रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट उपाध्यक्ष महेश एम.ओझा के मुताबिक शेयर का 37 रुपये के प्रतिरोध स्तर से ऊपर बंद होना सकारात्मक संकेत हो सकता है। उनके तकनीकी आकलन के अनुसार, 40 रुपये के स्तर की ओर बढ़त आगे की चाल के लिए अहम हो सकती है। उन्होंने 31.80 रुपये का स्टॉप लॉस स्तर भी बताया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें