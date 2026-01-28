Hindustan Hindi News
ऑर्डर मिलते ही इस शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट, कीमत ₹40 से भी है कम

संक्षेप:

एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत 10% के अपर सर्किट पर लॉक हो गई। स्मॉल-कैप स्टॉक बीएसई पर 10% तक बढ़कर ₹38.94 प्रति शेयर पर पहुंच गया। इस स्मॉलकैप स्टॉक में एक साल में 45% की गिरावट आई है।

Jan 28, 2026 01:45 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Smallcap stock price: आमतौर पर देखा गया है कि किसी भी शेयर में तेजी या गिरावट उससे जुड़ी खबरों की वजह से आती है। कुछ ऐसा ही MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर के साथ हुआ है। इस कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव खबर ने शेयर को रफ्तार दे दी है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवर को एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत 10% के अपर सर्किट पर लॉक हो गई। स्मॉल-कैप स्टॉक बीएसई पर 10% तक बढ़कर ₹38.94 प्रति शेयर पर पहुंच गया। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत एक महीने में 13% से अधिक और तीन महीनों में 30% गिर गई है। इस स्मॉलकैप स्टॉक में एक साल में 45% की गिरावट आई है लेकिन पिछले पांच वर्षों में इसने 3,473% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

ऑर्डर की डिटेल

MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे रायपुर के नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से सेक्टर 22 नवा रायपुर अटल नगर स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर में इंफ्रा वर्क के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, एएमसी के अलावा मेंटेनेंस के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर ₹114.10 करोड़ का है और इसे पूरा करने की समय सीमा 10 महीने है। कंपनी के मुताबिक यह एक सीधा ऑर्डर था, जिसमें कंपनी ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भाग लिया था। इस बीच, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि उसके निदेशक मंडल वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों पर शनिवार 31 जनवरी, 2026 को विचार करेगा और उन्हें मंजूरी देगा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा कि MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत में महज 94 दिनों में लगभग 59% की गिरावट के बाद उछाल आया है लेकिन मौजूदा उछाल में संरचनात्मक सुधार के बजाय एक तरह की निष्क्रिय उछाल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

