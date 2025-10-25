पेनी शेयर पर सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर, कीमत ₹30 से भी है कम
संक्षेप: इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि उसने नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड द्वारा ली गई डेब्ट फैसलिटीज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 30 रुपये से भी कम है।
Integrated Industries share price: अगले सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कुछ पेनी शेयरों पर निवेशकों की नजर होगी। इनमें से एक शेयर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 30 रुपये से भी कम है और अब इससे जुड़ी एक नई खबर आई है।
शेयर का हाल
शुक्रवार को यह स्मॉल-कैप स्टॉक 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹24.64 प्रति शेयर पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का लो 17 रुपये तो 52 हफ्ते का हाई 43 रुपये है। यह स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक एक महीने में 15 प्रतिशत और पिछले एक साल में 31 प्रतिशत गिर चुका है। हालांकि, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत ने शेयरधारकों की संपत्ति को दोगुना कर दिया है। इस शेयर ने पिछले पांच वर्षों में 2,980 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
क्या है कंपनी से जुड़ी खबर?
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि उसने नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड द्वारा ली गई डेब्ट फैसलिटीज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की है। 24 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने कहा कि उसने नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड (NWFL) द्वारा प्राप्त डेब्ट फैसलिटीज के लिए सुरक्षा के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। डेब्ट फैसलिटीज के लिए सिक्योरिटी मनी ₹25 करोड़ थी। कंपनी ने आगे कहा कि यदि NWFL लेंडर को अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो कंपनी पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस राशि के जिसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की गई है। कॉर्पोरेट गारंटी कंपनी के लिए एक आकस्मिक देयता है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.81 फीसदी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग की बात करें तो हिस्सेदारी 46.19 फीसदी की है। कंपनी के प्रमोटर्स में सौरभ गोयल, सानिध्य गर्ग, मनन गर्ग शामिल हैं।