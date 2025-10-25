Hindustan Hindi News
Smallcap stock under 30 rs integrated industries to be in focus on monday what reason behind know here
पेनी शेयर पर सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर, कीमत ₹30 से भी है कम

Sat, 25 Oct 2025 05:44 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Integrated Industries share price: अगले सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कुछ पेनी शेयरों पर निवेशकों की नजर होगी। इनमें से एक शेयर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 30 रुपये से भी कम है और अब इससे जुड़ी एक नई खबर आई है।

शुक्रवार को यह स्मॉल-कैप स्टॉक 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹24.64 प्रति शेयर पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का लो 17 रुपये तो 52 हफ्ते का हाई 43 रुपये है। यह स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक एक महीने में 15 प्रतिशत और पिछले एक साल में 31 प्रतिशत गिर चुका है। हालांकि, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत ने शेयरधारकों की संपत्ति को दोगुना कर दिया है। इस शेयर ने पिछले पांच वर्षों में 2,980 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि उसने नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड द्वारा ली गई डेब्ट फैसलिटीज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की है। 24 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने कहा कि उसने नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड (NWFL) द्वारा प्राप्त डेब्ट फैसलिटीज के लिए सुरक्षा के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। डेब्ट फैसलिटीज के लिए सिक्योरिटी मनी ₹25 करोड़ थी। कंपनी ने आगे कहा कि यदि NWFL लेंडर को अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो कंपनी पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस राशि के जिसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की गई है। कॉर्पोरेट गारंटी कंपनी के लिए एक आकस्मिक देयता है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.81 फीसदी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग की बात करें तो हिस्सेदारी 46.19 फीसदी की है। कंपनी के प्रमोटर्स में सौरभ गोयल, सानिध्य गर्ग, मनन गर्ग शामिल हैं।

Deepak Kumar

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
