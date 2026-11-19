महेश बाबू फाउंडेशन के साथ कंपनी की डील, रॉकेट बना 20 रुपये से कम कीमत वाला शेयर, आपका भी है दांव?
मुख्य बातें
- कंपनी की महेश बाबू फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई है
- हैदराबाद मुख्यालय वाली कंपनी ने यह समझौता पांच साल के लिए किया है
Blue Cloud Softech share: शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच गुरुवार को आईटी सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन के शेयरों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव रहा। इंट्राडे कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 8 फीसदी तक उछल गया। हालांकि, इंट्रा-डे में शेयर अपने 52 वीक लो पर भी आया। आइए डिटेल में शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं।
शेयर में भारी उतार-चढ़ाव
वैसे तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन के शेयर ने गुरुवार को 15.79 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले आठ पर्सेंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज की लेकिन इस दौरान शेयर 15.16 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 28.24 रुपये है। शेयर की क्लोजिंग मामूली बढ़त के साथ 15.86 रुपये पर हुई।
तेजी क्यों आई थी?
दरअसल, कंपनी की महेश बाबू फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई है। हैदराबाद मुख्यालय वाली कंपनी ने यह समझौता पांच साल के लिए किया है। इसके तहत कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी सेवाएं और फंडिंग उपलब्ध कराने में मदद करेगी जबकि महेश बाबू फाउंडेशन सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर लागू करने में भागीदार बनेगा। इस साझेदारी का मुख्य फोकस हेल्थकेयर, बचाव आधारित स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल हेल्थ, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर रहेगा। दोनों संस्थाएं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और ग्रांट के जरिए फंड होने वाली सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान, विकास और उन्हें लागू करने के लिए मिलकर काम करेंगी।
शेयर का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस
लंबी अवधि में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है। पिछले एक महीने में इसमें 16.21 फीसदी, तीन महीने में 27 फीसदी, छह महीने में 13.86 फीसदी और एक साल में करीब 32 फीसदी की गिरावट आई है। हाल ही में कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए गए हैं। सितंबर तिमाही के दौरान इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर लगभग 300.8 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले के 252.9 करोड़ रुपये से लगभग 19 प्रतिशत ज्यादा है।
छमाही के दौरान रेवेन्यू 593.3 करोड़ रुपये रहा, जो लगभग 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है। कंपनी के बोर्ड ने मैनेजमेंट में भी बड़े बदलाव किए हैं। जानकारी के मुताबिक विनोद बाबू बोलिकोंडा ने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद छोड़ दिया। वह नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस को लीड करने के लिए US जा रहे हैं। वह नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर बोर्ड में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड या मैनेजमेंट के साथ उनकी कोई असहमति नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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