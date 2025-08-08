Smallcap Stock SML Isuzu rallied over 200 percent in 5 month Mahindra acquires majority stake 5 महीने में 200% से ज्यादा उछल गया यह स्मॉलकैप शेयर, महिंद्रा ने लगाया है बड़ा दांव, Business Hindi News - Hindustan
5 महीने में 200% से ज्यादा उछल गया यह स्मॉलकैप शेयर, महिंद्रा ने लगाया है बड़ा दांव

स्मॉलकैप कंपनी एसएमएल इसुजु के शेयर पांच महीने में 200% से ज्यादा चढ़ गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है। महिंद्रा ने एसएमएल इसुजु में 58.96% हिस्सेदारी खरीदी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 01:06 PM
स्मॉलकैप स्टॉक एसएमएल इसुजु में तूफानी तेजी आई है। एसएमएल इसुजु के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 3849.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक महीने में 35 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। वहीं, पिछले 5 महीने में एसएमएल इसुजु के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस स्मॉलकैप कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है। महिंद्रा ने एसएमएल इसुजु में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदी है। एसएमएल इसुजु के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4239.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1030.90 रुपये है।

5 महीने में 200% से अधिक उछल गए हैं शेयर
एसएमएल इसुजु (SML Isuzu) के शेयर पिछले पांच महीने में 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 7 मार्च 2025 को 1263.30 रुपये पर थे। एसएमएल इसुजु के शेयर 8 अगस्त 2025 को 3849.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो एसएमएल इसुजु के शेयरों में करीब 151 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के शेयर 8 मई 2025 को 1536.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 8 अगस्त 2025 को 3800 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

5 साल में 857% चढ़े कंपनी के शेयर
एसएमएल इसुजु (SML Isuzu) के शेयर पिछले पांच साल में 857 पर्सेंट उछल गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 7 अगस्त 2020 को 402 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 8 अगस्त 2025 को 3849.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 543 पर्सेंट की तेजी आई है। तीन साल में स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 461 पर्सेंट उछले हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खरीदा है नियंत्रण हिस्सा
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसएमएल इसुजु (SML Isuzu) में 58.96 पर्सेंट नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदी है। महिंद्रा ने यह हिस्सा 555 करोड़ रुपये से खरीदा है। नियामक मंजूरी के बाद एसएमएल इसुजु का नाम SML महिंद्रा लिमिटेड होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अप्रैल 2025 में SML में 58.96 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था।

