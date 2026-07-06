Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

15000 सोलर पंप की सप्लाई का मिला बड़ा ऑर्डर, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप शेयर, दो बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर सोमवार को 8 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं
  • कंपनी को 15000 सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम्स सप्लाई का ऑर्डर मिला है, यह ऑर्डर करीब 354 करोड़ रुपये का है
  • शक्ति पंप्स अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है
15000 सोलर पंप की सप्लाई का मिला बड़ा ऑर्डर, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप शेयर, दो बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

स्मॉलकैप कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। कम्प्रेशर्स, पंप्स और डीजल इंजन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 622 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सोलर पंप्स की सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी बांट चुकी है।

15000 सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम्स की सप्लाई का ऑर्डर
शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड (Shakti Pumps) ने घोषणा की है कि उसे करीब 354 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (MSEDCL) से 15000 सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम्स की सप्लाई के लिए मिला है। शक्ति पंप्स इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत MSEDCL से 15000 ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम्स के लिए लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट मिला है। यह ऑर्डर पूरे महाराष्ट्र के लिए है। इस ऑर्डर में ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस ऑर्डर को 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

ये भी पढ़ें:5 फ्री शेयर बांट रही मल्टीबैगर कंपनी, फायदा उठाने का आज आखिरी मौका

2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड (Shakti Pumps) अपने शेयरधारकों को दो बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। स्मॉलकैप कंपनी ने अप्रैल 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। इसके बाद कंपनी ने नवंबर 2024 में 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे।

ये भी पढ़ें:इनकम टैक्स स्लैब का जादू: क्या ₹30 लाख की सैलरी पर ₹9 लाख टैक्स लगता है?

2130% से ज्यादा चढ़ गए हैं शक्ति पंप्स के शेयर
शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड (Shakti Pumps) के शेयरों ने अपने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 10 साल में 2130 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 1 जुलाई 2016 को 26.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 जुलाई 2026 को 622 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 375 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 949.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 457 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,