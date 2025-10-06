Smallcap Stock Sampre Nutritions jumped 431 Percent in 4 month company to give 1 bonus Share and Stock Split चार महीने में 431% की तूफानी तेजी, 1 पर 1 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, शेयर का भी बंटवारा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap Stock Sampre Nutritions jumped 431 Percent in 4 month company to give 1 bonus Share and Stock Split

चार महीने में 431% की तूफानी तेजी, 1 पर 1 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, शेयर का भी बंटवारा

सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयर सोमवार को 2% के अपर सर्किट के साथ 128.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 4 महीने से अपर सर्किट पर हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ शेयर का बंटवारा भी करने जा रही है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 05:02 PM
share Share
Follow Us on
चार महीने में 431% की तूफानी तेजी, 1 पर 1 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, शेयर का भी बंटवारा

एक छोटी कंपनी सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयर सोमवार को BSE में 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 128.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर पिछले 4 महीने से अपर सर्किट पर हैं। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस ने हाल में फंड जुटाने से जुड़े अपने प्लान की घोषणा की है। हेल्थ एंड कॉन्फेक्शनेरी प्रॉडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि उसके बोर्ड ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCB) के जरिए 355 करोड़ रुपये जुटाने के प्लान को मंजूरी दी है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ ही शेयर का बंटवारा करने जा रही है। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयर चार महीने में 431 पर्सेंट उछल गए हैं।

1 पर 1 बोनस शेयर बांटने जा रही है कंपनी
स्मॉलकैप कंपनी सैम्प्रे न्यूट्रीशंस (Sampre Nutritions) अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। स्मॉलकैप कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटेगी। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटेगी।

ये भी पढ़ें:रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे इस बैंक के और शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर का दाम

4 महीने में 431% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी सैम्प्रे न्यूट्रीशंस (Sampre Nutritions) के शेयर पिछले चार महीने में 431 पर्सेंट चढ़ गए हैं। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयर 6 जून 2025 को 24.23 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 अक्टूबर 2025 को 128.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयरों में पिछले 3 महीने में 245 पर्सेंट के अधिक की तेजी आई है। पिछले 2 महीने में कंपनी के शेयरों में 120 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयर पिछले एक महीने में 45 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो सैम्प्रे न्यूट्रीशंस के शेयरों में 1158 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी आई है। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर इस अवधि में 10.22 रुपये से बढ़कर 128 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

(मिंट के इनपुट के साथ)

Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।