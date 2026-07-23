Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

17 रुपये वाले शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, तिमाही नतीजों के बाद बदला माहौल

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • स्मॉल-कैप कंपनी प्रतीक्षा केमिकल्स के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा
  • शेयर के 52 हफ्ते का हाई 27.75 रुपये है
  • वहीं, 52 हफ्ते का लो 15.01 रुपये है
17 रुपये वाले शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, तिमाही नतीजों के बाद बदला माहौल

Pratiksha Chemicals share price: वैसे तो गुरुवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई लेकिन इस माहौल में कुछ पेनी स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से बढ़े। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक-प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड है। सप्ताह के चौथे दिन इस स्मॉल-कैप कंपनी प्रतीक्षा केमिकल्स के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा।

शेयर का परफॉर्मेंस

प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो यह 17.54 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 20% बढ़कर 21.04 रुपये तक जा पहुंचा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 27.75 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 15.01 रुपये है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

जून 2025 में खत्म हुई पिछली तिमाही में 2.11 करोड़ रुपये के नेट लॉस के मुकाबले जून 2026 में खत्म हुई तिमाही में प्रतीक्षा केमिकल्स का नेट प्रॉफिट 7.90 करोड़ रुपये रहा। जून 2025 में खत्म हुई पिछली तिमाही में 1.17 करोड़ रुपये की बिक्री के मुकाबले, जून 2026 में खत्म हुई तिमाही में बिक्री 12029.91% बढ़कर 141.92 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही के दौरान कोई अन्य इनकम नहीं होने के कारण, कुल इनकम भी 141.92 करोड़ रुपये रही। पिछली तिमाही में यह 1.29 करोड़ रुपये और Q1 FY26 में 1.17 करोड़ रुपये थी। ऑपरेशन के मोर्चे पर, कुल खर्च पिछले साल की इसी तिमाही के 3.36 करोड़ रुपये से बढ़कर 134.02 करोड़ रुपये हो गया। इसकी मुख्य वजह स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद में भारी बढ़ोतरी थी, जो 135.66 करोड़ रुपये रही।

ये भी पढ़ें:ग्रीन एनर्जी के शेयर को खरीदने की लूट, 100 रुपये के करीब पहुंचा भाव
ये भी पढ़ें:सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जमा पैसे की नई ब्याज दर का हुआ ऐलान

ज्यादा लागत के बावजूद प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड ने 7.90 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया जबकि पिछले साल की इसी अवधि में लॉस 2.19 करोड़ रुपये था। यह आंकड़े टैक्स से पहले के हैं। चूंकि कंपनी ने तिमाही के लिए कोई टैक्स खर्च नहीं दिखाया, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.90 करोड़ रुपये ही रहा।

ये भी पढ़ें:मार्च तक लागू होगा नया वेतन आयोग...इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगभग पूरी तरह से उसके एग्रीकल्चर सेगमेंट पर निर्भर था, जिसने तिमाही के दौरान 141.92 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया। इस सेगमेंट ने 7.98 करोड़ रुपये का EBITDA और 7.90 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दर्ज किया। सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार, 30 जून 2026 तक कंपनी की कुल एसेट्स 74.51 करोड़ रुपये थीं, जो पूरी तरह से उसके एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़ी थीं।

पिछले एक साल में यह शेयर काफी हद तक स्थिर रहा है। हाल के उतार-चढ़ाव के बावजूद इसका लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस मजबूत रहा है और शेयर ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 100% का रिटर्न दिया है। शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी की इक्विटी का लगभग 97% हिस्सा है, जिससे वे सबसे बड़े शेयरहोल्डर बन गए हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।