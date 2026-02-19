रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, 19% चढ़ गए दाम, 76 लाख से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के पार पहुंचा मुनाफा

पावना इंडस्ट्रीज के शेयर BSE में 19% चढ़कर 28.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एक महीने में कंपनी के शेयरों में 40% से अधिक का उछाल आया है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 297% से ज्यादा बढ़ा है।

Smallcap Stock: स्मॉलकैप कंपनी पावना इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को बाजार खुलते ही रॉकेट बन गए हैं। पावना इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को BSE में 19 पर्सेंट चढ़कर 28.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में पावना इंडस्ट्रीज के वित्तीय नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 297 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा है। पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कंपोनेंट बनाती है।

76 लाख रुपये से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचा मुनाफा

पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के वित्तीय नतीजे चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शानदार रहे हैं। तीसरी तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा 297.37 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 3.02 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 76 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पावना इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 36 पर्सेंट बढ़कर 108.03 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 79.43 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 30.15 पर्सेंट बढ़कर 9.54 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

6 महीने में 27% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर

पावना इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले 6 महीने में 27 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 19 अगस्त 2025 को 42.44 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 फरवरी 2026 को 28.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 22 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक महीने में पावना इंडस्ट्रीज के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 49.44 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 16.50 रुपये है।