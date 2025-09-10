17 दिन से इस पेनी शेयर में लग रहा अपर सर्किट, कीमत ₹30 से भी है कम

Osia Hyper Retail share: सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड का शेयर एनएसई पर ₹24.59 के भाव पर खुला। इसके बाद शेयर में 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 25.81 रुपये तक आ गया।

Osia Hyper Retail share: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड के शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। स्मॉल-कैप शेयर में बुधवार को लगातार 17वें दिन अपर सर्किट लगा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर एनएसई पर ₹24.59 के भाव पर खुला। इसके बाद शेयर में 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 25.81 रुपये तक आ गया। बता दें कि हाइपर रिटेल के शेयर की कीमत सितंबर के अंत में ₹50.45 के उच्चतम स्तर से 14 अगस्त को ₹11.31 पर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई थी। हालांकि, इसके बाद शेयर में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ और इसकी कीमत दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

क्या है नया अपडेट बीते दिनों स्मॉल-कैप स्टॉक ओसिया हाइपर रिटेल ने क्यूआईपी के माध्यम से फंड जुटाने की सूचना दी थी। ओसिया हाइपर रिटेल के बोर्ड ने कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के अधीन कुल ₹200 करोड़ तक की राशि के लिए योग्य संस्थागत प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी। ओसिया हाइपर रिटेल ने मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को वार्षिक आम बैठक के बारे में भी सूचित किया है। बता दें कि 12वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की जाएगी।