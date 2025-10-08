Smallcap Stock Osel Devices jumped over 200 percent ace investor Mukul agarwal buy more than 13 lakh share 200% से ज्यादा चढ़ गया यह छोटकू शेयर, इस दिग्गज निवेशक ने खरीदे 13 लाख से अधिक शेयर, Business Hindi News - Hindustan
200% से ज्यादा चढ़ गया यह छोटकू शेयर, इस दिग्गज निवेशक ने खरीदे 13 लाख से अधिक शेयर

स्मॉलकैप मल्टीबैगर ओसेल डिवाइसेज के शेयर पिछले एक साल में 218% उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने ओसेल डिवाइसेज के 13 लाख से ज्यादा शेयर या कंपनी में 7.56% हिस्सेदारी खरीदी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 04:17 PM
स्मॉलकैप स्टॉक ओसेल डिवाइसेज में तूफानी तेजी आई है। ओसेल डिवाइसेज के शेयर बुधवार को NSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 562.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़े दांव के बाद आई है। दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने स्मॉलकैप मल्टीबैगर कंपनी ओसेल डिवाइसेज पर बड़ा दांव लगाया है। मुकुल अग्रवाल ने ओसेल डिवाइसेज के 13 लाख से ज्यादा शेयर या कंपनी में 7.56 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदी है। ओसेल डिवाइसेज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 657.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 169.60 रुपये है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

1 साल में 218% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
ओसेल डिवाइसेज (Osel Devices) के शेयर पिछले एक साल में 218 पर्सेंट चढ़ गए हैं। ओसेल डिवाइसेज पर दांव लगाने वाले मुकुल अग्रवाल, परम कैपिटल ग्रुप के भी फाउंडर हैं। ओसेल डिवाइसेज ने 70 करोड़ रुपये के इश्यू साइज के साथ सितंबर 2024 में NSE SME इमर्ज सेगमेंट में एंट्री की थी। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 251 पर्सेंट उछल गए हैं। आईपीओ में ओसेल डिवाइसेज के शेयर का दाम 160 रुपये था। ओसेल डिवाइसेज के शेयर 23.8 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हुए थे। कंपनी का आईपीओ 129 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

क्या करती है ओसेल डिवाइसेज
ओसेल डिवाइसेज (Osel Devices) कमर्शियल यूज के लिए LED डिस्प्ले सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा, कंपनी हेयरिंग ऐड का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी के टोटल कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में हेयरिंग ऐड का योगदान करीब 30 पर्सेंट है। ओसेल डिवाइसेज का प्राइमरी कस्टमर आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। अगर कंपनी के प्रॉडक्ट रेंज की बात करें तो इसमें डिजिटली प्रोग्रैमबल और नॉन-प्रोग्रैमबल हेयरिंग ऐड शामिल हैं। ओसेल डिवाइसेज के शेयरों में पिछले 3 महीने में 63 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 90 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

