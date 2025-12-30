बोनस शेयर बांटने की मिली मंजूरी, रॉकेट बना स्मॉलकैप स्टॉक, 14% चढ़ा शेयर का दाम

संक्षेप: ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को 14% से अधिक चढ़कर 380 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि उसके शेयरहोल्डर्स ने बोनस शेयर बांटने की मंजूरी दे दी है। कंपनी 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है।

स्मॉलकैप कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को BSE में 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 380 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि उसके शेयरहोल्डर्स ने बोनस शेयर बांटने की मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने निवेशकों को 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ से दिया जाने वाला यह पहला बोनस शेयर है। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

IPO में 206 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम

ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Orient Technologies IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 206 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 अगस्त 2024 को खुला था और यह 23 अगस्त तक ओपन रहा। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर 40 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 290 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 304.45 रुपये पर बंद हुए। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 674.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.25 रुपये है। पिछले एक साल में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर 20 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट के करीब गिरावट देखने को मिली है।