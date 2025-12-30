बोनस शेयर बांटने की मिली मंजूरी, रॉकेट बना स्मॉलकैप स्टॉक, 14% चढ़ा शेयर का दाम
स्मॉलकैप कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को BSE में 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 380 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि उसके शेयरहोल्डर्स ने बोनस शेयर बांटने की मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने निवेशकों को 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ से दिया जाने वाला यह पहला बोनस शेयर है। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।
IPO में 206 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Orient Technologies IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 206 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 अगस्त 2024 को खुला था और यह 23 अगस्त तक ओपन रहा। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर 40 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 290 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 304.45 रुपये पर बंद हुए। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 674.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.25 रुपये है। पिछले एक साल में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर 20 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट के करीब गिरावट देखने को मिली है।
क्या करती है कंपनी
ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Orient Technologies) की शुरुआत जुलाई 1997 में हुई है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। कंपनी डेटा सेंटर सॉल्यूशंस और इंड-यूजर कंप्यूटिंग समेत प्रॉडक्ट्स और सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज मैनेज्ड सर्विसेज, मल्टी-वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, आईटी फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर सर्विसेज ऑफर करती है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ टोटल 154.84 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 68.93 गुना दांव लगा था। वहीं, आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 310.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।