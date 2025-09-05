Smallcap Stock MIC Electronics jumped over 29 Percent in 2 days GST reforms impact 2 दिन में 29% से ज्यादा चढ़ गया यह छोटकू शेयर, GST पर मिली है गुड न्यूज, Business Hindi News - Hindustan
Smallcap Stock MIC Electronics jumped over 29 Percent in 2 days GST reforms impact

2 दिन में 29% से ज्यादा चढ़ गया यह छोटकू शेयर, GST पर मिली है गुड न्यूज

एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 20% चढ़कर 67.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को भी जबरदस्त उछाल आया था। 2 दिन में एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 29% से अधिक की तेजी आई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 04:05 PM
2 दिन में 29% से ज्यादा चढ़ गया यह छोटकू शेयर, GST पर मिली है गुड न्यूज

स्मॉलकैप कंपनी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 67.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को भी जबरदस्त उछाल आया था। दो दिन में एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 29 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 3 महीने की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन साल में एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 340 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

GST रिफॉर्म्स से कंपनी के शेयरों में तेजी
एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि जीएसटी की दरें 28 पर्सेंट से घटकर 18 पर्सेंट होने से फेस्टिव सीजन में डिमांड को मजबूती मिल सकती है और इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को होगा, इसी वजह से एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। दो दिन की जबरदस्त तेजी के बाद कंपनी के शेयर सितंबर में अब तक करीब 40 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स LED प्रॉडक्ट्स, मेडिकल एंड अदर एप्लायंसेज और ऑटोमोबाइल्स बिजनेस में है।

ये भी पढ़ें:1 पर 1 फ्री शेयर बांटने की तैयारी में Oyo, एक महीने में 25% उछले अनलिस्टेड शेयर

3 साल में 340% से ज्यादा चढ़ गए कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पिछले तीन साल में 340 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 5 सितंबर 2022 को 14.60 रुपये पर थे। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 5 सितंबर 2025 को 67.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 2 साल में कंपनी के शेयरों में 125 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 114.74 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 44.50 रुपये है। इस साल अगस्त के आखिर में कंपनी को साउथ सेंट्रल रेलवे और नार्दर्न रेलवे से रेलवे से जुड़े काम के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले हैं। यह काम 1.73 करोड़ रुपये के हैं।

(मिंट के इनपुट के साथ)

