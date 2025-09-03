1700 करोड़ रुपये का मिला निर्यात ऑर्डर, रॉकेट बन गए शेयर, कचौलिया का कंपनी पर बड़ा दांव

मैन इंडस्ट्रीज के शेयर 10% से अधिक चढ़कर 431.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 1700 करोड़ रुपये का निर्यात ऑर्डर मिलने के बाद आया है। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया के पास मैन इंडस्ट्रीज के 13 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

आयरन एंड स्टील प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 431.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में यह उछाल 1700 करोड़ रुपये का एक नया निर्यात ऑर्डर मिलने के बाद आया है। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया का मैन इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है। कचौलिया के पास कंपनी के 13 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

कोटेड पाइप की सप्लाई के लिए मिला है ऑर्डर

मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को यह निर्यात ऑर्डर अलग-अलग तरह के कोटेड पाइप्स की सप्लाई के लिए मिला है। स्मॉलकैप कंपनी अगले 6 से 12 महीने में इनकी सप्लाई करेगी। मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) ने बताया है कि उसकी टोटल अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक अब करीब 4700 करोड़ रुपये की है। कंपनी का कहना है कि नए ऑर्डर, मजबूत बिजनेस एनवायरोमेंट और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाते हैं।

पहली तिमाही में 45% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 45.2 पर्सेंट बढ़कर 27.6 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 19 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) का रेवेन्यू 0.9 पर्सेंट घटकर 742.1 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 28.2 पर्सेंट बढ़कर 49.4 करोड़ रुपये रहा है। पिछले पांच साल में मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 585 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर पिछले 3 साल में 365 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।