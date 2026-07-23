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एक साल में 445% चढ़ा शेयर, अब 490% बढ़ा है स्मॉलकैप कंपनी का मुनाफा

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर पिछले एक साल में 445 पर्सेंट उछल गए हैं
  • कंपनी के शेयर गुरुवार को 5% की तेजी के साथ 52.04 रुपये पर जा पहुंचे हैं
  • चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 490% बढ़ा है
एक साल में 445% चढ़ा शेयर, अब 490% बढ़ा है स्मॉलकैप कंपनी का मुनाफा

स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 52.04 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बंपर नतीजों के बाद इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा का मुनाफा पहली तिमाही में 490% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 445 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

490.6% बढ़ा है मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा का मुनाफा
स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा (Magnus Steel and Infra) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 490.6 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को 30 जून 2026 को खत्म हुई पहली तिमाही में 241.13 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी को एक साल पहले की समान अवधि में 40.83 लाख रुपये का फायदा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 273.7 पर्सेंट बढ़कर 730.25 लाख रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 195.43 लाख रुपये था। पहली तिमाही में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 489.12 लाख रुपये रहे हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 561.39 लाख रुपये थे।

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एक साल में 445% उछले हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा (Magnus Steel and Infra) के शेयर पिछले एक साल में 445 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2025 को 9.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 जुलाई 2026 को 52.04 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 702 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर 969 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 2007 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 223.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 5.14 रुपये है।

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राइट्स इश्यू कमेटी की मीटिंग टाली
स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा (Magnus Steel and Infra) ने अपने प्रस्तावित राइट्स इश्यू के लिए स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने तक अपनी राइट्स इश्यू कमेटी की बैठक टाल दी है। एक्सचेंज से मंजूरी मिलने के बाद अगले वर्किंग डे पर यह बैठक होगी। इस महीने की शुरुआत में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के जरिए 40 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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