एक साल में 445% चढ़ा शेयर, अब 490% बढ़ा है स्मॉलकैप कंपनी का मुनाफा

स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 52.04 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बंपर नतीजों के बाद इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा का मुनाफा पहली तिमाही में 490% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 445 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

490.6% बढ़ा है मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा का मुनाफा

स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा (Magnus Steel and Infra) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 490.6 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को 30 जून 2026 को खत्म हुई पहली तिमाही में 241.13 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी को एक साल पहले की समान अवधि में 40.83 लाख रुपये का फायदा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 273.7 पर्सेंट बढ़कर 730.25 लाख रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 195.43 लाख रुपये था। पहली तिमाही में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 489.12 लाख रुपये रहे हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 561.39 लाख रुपये थे।

एक साल में 445% उछले हैं कंपनी के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा (Magnus Steel and Infra) के शेयर पिछले एक साल में 445 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2025 को 9.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 जुलाई 2026 को 52.04 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 702 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा के शेयर 969 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 2007 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 223.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 5.14 रुपये है।