रेलवे से मिला नया ऑर्डर, फिर भी धड़ाम हुआ मल्टीबैगर, 5 दिन में 45% से ज्यादा टूटा

संक्षेप: ईस्ट कोस्ट रेलवे से नया ऑर्डर मिलने के बाद भी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर लुढ़क गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले 3 दिन में 40% से ज्यादा और पांच दिन में 45% से अधिक टूट गए हैं।

स्टॉक मार्केट में तूफानी तेजी के बाद भी स्मॉलकैप कंपनी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए। मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट की गिरावट के साथ 37 रुपये पर बंद हुए। दो दिन में इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 28 पर्सेंट और 3 दिन में 40 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर पिछले 5 दिन में 45 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। नया ऑर्डर मिलने के बाद भी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयरों में तेज गिरावट आई है। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 1000 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है ऑर्डर

नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयरों से तेजी गायब रही है। मैगेलैनिक क्लाउड ने 24 नवंबर को बताया कि उसे ईस्ट कोस्ट रेलवे से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। यह ऑर्डर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए क्रू वॉयस और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 6 करोड़ रुपये है और इसे 3 साल में पूरा किया जाना है। कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी रेलवे नेटवर्क में ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़ाएगी, इनवेस्टिगेशंस को सपोर्ट करेगी और क्रू की अकाउंटबिलिटी में सुधार आएगा।