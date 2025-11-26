रेलवे से मिला नया ऑर्डर, फिर भी धड़ाम हुआ मल्टीबैगर, 5 दिन में 45% से ज्यादा टूटा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap stock Magellanic Cloud dropped over 45 Percent in 5 days despite bagging order from East Coast Railway
ईस्ट कोस्ट रेलवे से नया ऑर्डर मिलने के बाद भी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर लुढ़क गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर पिछले 3 दिन में 40% से ज्यादा और पांच दिन में 45% से अधिक टूट गए हैं।

Wed, 26 Nov 2025 08:51 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
स्टॉक मार्केट में तूफानी तेजी के बाद भी स्मॉलकैप कंपनी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए। मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट की गिरावट के साथ 37 रुपये पर बंद हुए। दो दिन में इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 28 पर्सेंट और 3 दिन में 40 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर पिछले 5 दिन में 45 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। नया ऑर्डर मिलने के बाद भी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयरों में तेज गिरावट आई है। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 1000 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है ऑर्डर
नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी मैगेलैनिक क्लाउड के शेयरों से तेजी गायब रही है। मैगेलैनिक क्लाउड ने 24 नवंबर को बताया कि उसे ईस्ट कोस्ट रेलवे से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। यह ऑर्डर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए क्रू वॉयस और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 6 करोड़ रुपये है और इसे 3 साल में पूरा किया जाना है। कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी रेलवे नेटवर्क में ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़ाएगी, इनवेस्टिगेशंस को सपोर्ट करेगी और क्रू की अकाउंटबिलिटी में सुधार आएगा।

1000% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी मैगेलैनिक क्लाउड (Magellanic Cloud) के शेयर पांच साल में 1014 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2020 को 3.32 रुपये पर थे। मैगेलैनिक क्लाउड के शेयर 26 नवंबर 2025 को 37 रुपये पर रहे हैं। पिछले 4 साल में इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 1417 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 121 पर्सेंट उछले हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 56 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 53 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। मैगेलैनिक क्लाउड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 105.26 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 37 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
