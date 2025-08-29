Smallcap stock hazoor multi projects declares record date for dividend payment share detail here 44000% से ज्यादा रिटर्न दे चुका शेयर, अब डिविडेंड बांटेगी कंपनी, ₹45 से कम है भाव, Business Hindi News - Hindustan
44000% से ज्यादा रिटर्न दे चुका शेयर, अब डिविडेंड बांटेगी कंपनी, ₹45 से कम है भाव

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में 44000 पर्सेंट से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है। शुक्रवार को हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत करीब 3 प्रतिशत बढ़ गई और कीमत ₹43.50 तक पहुंची।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 01:54 PM
Hazoor Multi Projects share: स्मॉलकैप स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में 44000 पर्सेंट से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है। कंपनी ने अंतिम डिविडेंड भुगतान को शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 22 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड तिथि घोषित की है।

क्या है डिविडेंड की डिटेल

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के बोर्ड ने 1 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.20 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो 20 प्रतिशत के बराबर है। प्रस्तावित डिविडेंड हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स की आगामी 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा मंजूरी के अधीन है। एजीएम 29 सितंबर, 2025 को निर्धारित है।

अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा- मंजूरी के बाद डिविडेंड का अधिकार उन सभी लाभकारी मालिकों को होगा, जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को दिए गए विवरण के अनुसार होंगे।

शेयर का परफॉर्मेंस

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 29 अगस्त को हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत करीब 3 प्रतिशत बढ़ गई और कीमत ₹43.50 तक पहुंची। पिछले पांच वर्षों में इस शेयर ने निवेशकों को लगभग 44,120 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस शेयर ने 12 सितंबर, 2025 को ₹63.90 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ। इसके अलावा 3 मार्च 2025 को इसका 52-सप्ताह का निम्नतम स्तर ₹32 था।

₹280 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट

हाल ही में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने एक बड़े कॉरपोरेट एक्शन का ऐलान किया था। कंपनी ने बताया था कि उसकी सब्सिडयरी क्विप्पो ऑयल एंड गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड से ₹280 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस परियोजना में एक ड्रिलिंग रिग का चार्टर किराया शामिल है, जो अपस्ट्रीम तेल और गैस सेवाओं में क्विप्पो की मजबूत उपस्थिति को दिखाता है।

