44000% से ज्यादा रिटर्न दे चुका शेयर, अब डिविडेंड बांटेगी कंपनी, ₹45 से कम है भाव

Hazoor Multi Projects share: स्मॉलकैप स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में 44000 पर्सेंट से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है। कंपनी ने अंतिम डिविडेंड भुगतान को शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 22 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड तिथि घोषित की है।

क्या है डिविडेंड की डिटेल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के बोर्ड ने 1 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.20 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो 20 प्रतिशत के बराबर है। प्रस्तावित डिविडेंड हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स की आगामी 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा मंजूरी के अधीन है। एजीएम 29 सितंबर, 2025 को निर्धारित है।

अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा- मंजूरी के बाद डिविडेंड का अधिकार उन सभी लाभकारी मालिकों को होगा, जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को दिए गए विवरण के अनुसार होंगे।

शेयर का परफॉर्मेंस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 29 अगस्त को हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत करीब 3 प्रतिशत बढ़ गई और कीमत ₹43.50 तक पहुंची। पिछले पांच वर्षों में इस शेयर ने निवेशकों को लगभग 44,120 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस शेयर ने 12 सितंबर, 2025 को ₹63.90 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ। इसके अलावा 3 मार्च 2025 को इसका 52-सप्ताह का निम्नतम स्तर ₹32 था।