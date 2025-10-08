Smallcap Stock Eimco Elecon jumped over 12 Percent Vijay Kedia buys over 57400 Share विजय केडिया ने खरीदे इस कंपनी के 57000 से ज्यादा शेयर, रॉकेट सा उड़ गया स्टॉक, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap Stock Eimco Elecon jumped over 12 Percent Vijay Kedia buys over 57400 Share

विजय केडिया ने खरीदे इस कंपनी के 57000 से ज्यादा शेयर, रॉकेट सा उड़ गया स्टॉक

इमको एलेकॉन के शेयर बुधवार को 12% से अधिक के उछाल के साथ 2157.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने इमको एलेकॉन के 57400 से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। केडिया ने कंपनी में 11 करोड़ रुये का निवेश किया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:42 AM
share Share
Follow Us on
विजय केडिया ने खरीदे इस कंपनी के 57000 से ज्यादा शेयर, रॉकेट सा उड़ गया स्टॉक

स्मॉलकैप कंपनी इमको एलेकॉन के शेयरों में रॉकेट सी तेजी आई है। इमको एलेकॉन के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2157.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने स्मॉलकैप कंपनी इमको एलेकॉन पर बड़ा दांव लगाया है। केडिया ने एक बल्क डील के जरिए गुजरात स्थित कंपनी इमको एलेकॉन में 11 करोड़ रुपये से हिस्सेदारी खरीदी है। पिछले पांच साल में इमको एलेकॉन के शेयरों में 550 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

विजय केडिया ने खरीदे इमको एलेकॉन के 57000 से ज्यादा शेयर
दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इमको एलेकॉन के 57,400 से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। केडिया ने स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 1906.71 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए यह हिस्सेदारी खरीदी है। केडिया ने 1825.55 रुपये के पिछले क्लोजिंग प्राइस से 4.4 पर्सेंट के प्रीमियम पर यह हिस्सेदारी ली है। केडिया के हिस्सेदारी खरीदने के बाद इमको एलेकॉन के शेयर मंगलवार को 5 पर्सेंट चढ़कर 1917.50 रुपये पर बंद हुए।

ये भी पढ़ें:गूगल का 10 अरब डॉलर का दांव, भारत में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर

5 साल में 550% से ज्यादा उछल गए हैं इमको एलेकॉन के शेयर
इमको एलेकॉन (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 550 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 9 अक्टूबर 2020 को 320 रुपये पर थे। इमको एलेकॉन के शेयर 8 अक्टूबर 2025 को BSE में 2157.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 421 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में इमको एलेकॉन के शेयर 460 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट से अधिक उछले हैं।

क्या करती है कंपनी
इमको एलेकॉन (Eimco Elecon) अंडरग्राउंड और ओपनकास्ट माइन्स के लिए माइनिंग इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग बिजनेस में है। कंपनी की शुरुआत 1974 में हुई और यह साल 1992 से लिस्टेड है। कंपनी गुजरात के आणंद में 15 एकड़ के प्लांट से ऑपरेट करती है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में इमको एलेकॉन को 14.48 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी को 14.87 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।