लगातार 58 दिन से तूफानी तेजी, 100 रुपये से कम का है शेयर, दो बार हो चुका है शेयर का बंटवारा

स्मॉलकैप कंपनी कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर मंगलवार को 2% के अपर सर्किट के साथ 93.05 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर लगातार 58वें दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी दो बार अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। साथ ही, बोनस शेयर का भी तोहफा दिया है।

स्मॉलकैप कंपनी कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर मंगलवार को 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ BSE में 93.05 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार 58 दिन से तूफानी तेजी है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर लगातार 58वें दिन अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। डायवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने हाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फर्म इंडियावनऑनलाइन को खरीदने की घोषणा की है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि उसने इंडियावनऑनलाइन में 51 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक नॉन-बाइडिंग टर्म शीट पर दस्तखत किए हैं।

एक साल में 545% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर पिछले एक साल में 545 पर्सेंट चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 9 सितंबर 2024 को 14.41 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 सितंबर 2025 को 93.05 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले तीन महीने कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 166 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 24.40 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 1898 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।