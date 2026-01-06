10 टुकड़ों में बंट रहा शेयर, बोनस शेयर भी देगी कंपनी, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप स्टॉक

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13% से ज्यादा उछलकर 451.90 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। साथ ही, अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।

स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 451.90 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयर 8.68 पर्सेंट की तेजी के साथ 432 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 17 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। बेस्ट एग्रोलाइफ, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बोनस शेयर देने के साथ स्टॉक स्प्लिट कर रही कंपनी

स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। साथ ही, कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर रही है। बेस्ट एग्रोलाइफ अपने शेयरधारकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर अपने निवेशकों को 1 बोनस शेयर बांटेगी। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड अपने शेयर को भी 10 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 16 जनवरी 2026 फिक्स की है।