10 टुकड़ों में बंट रहा शेयर, बोनस शेयर भी देगी कंपनी, रॉकेट सा उड़ा स्मॉलकैप स्टॉक

संक्षेप:

स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13% से ज्यादा उछलकर 451.90 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। साथ ही, अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।

Jan 06, 2026 04:19 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 451.90 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयर 8.68 पर्सेंट की तेजी के साथ 432 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 17 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। बेस्ट एग्रोलाइफ, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी है।

बोनस शेयर देने के साथ स्टॉक स्प्लिट कर रही कंपनी
स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। साथ ही, कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर रही है। बेस्ट एग्रोलाइफ अपने शेयरधारकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर अपने निवेशकों को 1 बोनस शेयर बांटेगी। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड अपने शेयर को भी 10 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 16 जनवरी 2026 फिक्स की है।

एक साल में 26% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 26 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयर 6 जनवरी 2025 को 587.45 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 जनवरी 2026 को 432 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 620.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 244.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार 6 जनवरी को 1020 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
