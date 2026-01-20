Hindustan Hindi News
इस चर्चित कंपनी ने बदल लिया अपना नाम, 50 रुपये से भी कम का है शेयर

संक्षेप:

Banganga Paper Industries share: बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसने अपना नाम बदलकर असगार्ड अल्कोबेव लिमिटेड कर लिया है। इस खबर के बीच मंगलवार को कंपनी के शेयर 1.04 टूटकर 46.47 रुपये बंद हुए।

Jan 20, 2026 06:45 pm IST
Banganga Paper Industries share price: कागज बनाने वाली कंपनी- बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसने अपना नाम बदलकर असगार्ड अल्कोबेव लिमिटेड कर लिया है। इस खबर के बीच सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को कंपनी के शेयर 1.04 टूटकर 46.47 रुपये बंद हुए। शेयर के 52 हफ्ते का लो 38 रुपये और हाई 90.27 रुपये है। यह शेयर छह महीनों में 40% और पिछले एक साल में 46% गिरा है। हालांकि, कंपनी के शेयर पिछले पांच सालों में 449% से ज्यादा बढ़कर मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुए हैं।

क्या है अपडेट?

दरअसल, कंपनी की आम बैठक में बाणगंगा ने अपना नाम बदल कर असगार्ड अल्कोबेव कर दिया। कंपनी ने इसके साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी महाराष्ट्र से मेघालय में स्थानांतरित किया है। मेघालय राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कंपनी पंजीयक के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि यह केंद्र सरकार और/या समय-समय पर निर्धारित किसी भी प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन है।

इसमें कहा गया कि बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज (बीपीआईएल) ने सीएमजे ब्रुअरीज में 78.90 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है। सीएमजे ब्रुअरीज का अनुभवी प्रबंधन बीपीआईएल का कार्यभार संभाल रहा है और बीपीआईएल का नाम बदलकर ‘असगार्ड एल्कोबेव लिमिटेड’ कर दिया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, सदस्यों ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 36 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी है जो कि प्रत्येक एक रुपये के 12 करोड़ शेयर में विभाजित है। इसका मतलब है कि एक रुपये मूल्य के अतिरिक्त 24 करोड़ शेयर समतुल्य रूप से सृजित किए जाएंगे। इसके बाद कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 36 करोड़ रुपये हो जाएगी।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज की शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिसंबर 2025 तक प्रमोटर होल्डिंग 70.96% बनी हुई है। वहीं, पब्लिक होल्डिंग 29.04% है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग में मनीषा गुप्ता के पास 35,70,000 शेयर या 2.98 फीसदी हिस्सेदारी है। मुलचंद करमशी मोटा के पास 47,30,000 शेयर या 3.95 फीसदी हिस्सेदारी है।

