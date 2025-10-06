Smallcap Stock Atlantaa Limited almost doubled in a month Company Bagged a mega Order From IRCON एक महीने में दोगुना हुआ यह छोटकू शेयर, नवरत्न कंपनी से मिला है मेगा ऑर्डर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap Stock Atlantaa Limited almost doubled in a month Company Bagged a mega Order From IRCON

एक महीने में दोगुना हुआ यह छोटकू शेयर, नवरत्न कंपनी से मिला है मेगा ऑर्डर

स्मॉलकैप कंपनी अटलांटा लिमिटेड के शेयर एक महीने में करीब दोगुने हो गए हैं। अटलांटा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल से 2485 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर मिला है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:42 PM
share Share
Follow Us on
एक महीने में दोगुना हुआ यह छोटकू शेयर, नवरत्न कंपनी से मिला है मेगा ऑर्डर

स्मॉलकैप स्टॉक अटलांटा लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से रॉकेट बना हुआ है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 20 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 67.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में 67 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को भी BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 55.96 रुपये पर बंद हुए थे। अटलांटा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल से एक मेगा ऑर्डर मिला है, उसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है।

इरकॉन से मिला 2485 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर
स्मॉलकैप कंपनी अटलांटा लिमिटेड (Atlantaa Limited) को नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल से 2485 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिला ऑर्डर, इसके मार्केट कैप से चार गुना से ज्यादा बढ़ा है। अटलांटा लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 530 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। अटलांटा लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 67.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 27.50 रुपये है। अटलांटा लिमिटेड ने 30 सितंबर को एक्सचेंजों को बताया था कि उसने इरकॉन इंटरनेशनल के साथ एक एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट महाराष्ट्र में भंडारा-गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए है।

ये भी पढ़ें:रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे इस बैंक के और शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर का दाम

एक महीने में करीब दोगुना हो गया यह स्मॉलकैप स्टॉक
स्मॉलकैप स्टॉक अटलांटा लिमिटेड एक महीने में करीब दोगुना हो गया है। कंपनी के शेयर 8 सितंबर 2025 को 33.62 रुपये पर थे। अटलांटा लिमिटेड के शेयर 6 अक्टूबर 2025 को 67.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 39.56 रुपये से बढ़कर 67 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। अगर पिछले छह महीने की बात करें तो अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में 130 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 900 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अटलांटा लिमिटेड के शेयर 9 अक्टूबर 2020 को 6.54 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 अक्टूबर 2025 को 67.15 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Business Latest News Share Market Penny Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।