एक महीने में दोगुना हुआ यह छोटकू शेयर, नवरत्न कंपनी से मिला है मेगा ऑर्डर

स्मॉलकैप कंपनी अटलांटा लिमिटेड के शेयर एक महीने में करीब दोगुने हो गए हैं। अटलांटा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल से 2485 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर मिला है।

स्मॉलकैप स्टॉक अटलांटा लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से रॉकेट बना हुआ है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 20 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 67.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में 67 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को भी BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 55.96 रुपये पर बंद हुए थे। अटलांटा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल से एक मेगा ऑर्डर मिला है, उसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है।

इरकॉन से मिला 2485 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर

स्मॉलकैप कंपनी अटलांटा लिमिटेड (Atlantaa Limited) को नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल से 2485 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिला ऑर्डर, इसके मार्केट कैप से चार गुना से ज्यादा बढ़ा है। अटलांटा लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 530 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। अटलांटा लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 67.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 27.50 रुपये है। अटलांटा लिमिटेड ने 30 सितंबर को एक्सचेंजों को बताया था कि उसने इरकॉन इंटरनेशनल के साथ एक एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट महाराष्ट्र में भंडारा-गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए है।