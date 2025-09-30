आज 8% चढ़ गया यह छोटकू सा शेयर, कीमत 50 रुपये से कम, आपका है दांव?

small-cap Share: स्मॉल कैप कंपनी सिंधू ट्रेड लिंक्स (Sindhu Trade Links) के शेयरों में आज 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। यह उछाल ऐसे समय में देखने को मिली है जब शेयर बाजार की हालात बहुत अच्छी नहीं है।

small-cap Share: स्मॉल कैप कंपनी सिंधू ट्रेड लिंक्स (Sindhu Trade Links) के शेयरों में आज 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। यह उछाल ऐसे समय में देखने को मिली है जब शेयर बाजार की हालात बहुत अच्छी नहीं है। मंगलवार को सिंधू ट्रेड लिंक्स के शेयर बीएसई में सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में गिरावट के साथ 27 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत की उछाल के साथ 29.25 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 3.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 28.10 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

रिटर्न के मामले में भी अच्छा रहा है साल बीते एक महीने में सिंधू ट्रेड लिंक्स के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 74 प्रतिशत बढ़ा है। 1 साल से इस स्मॉल कैप स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 13 प्रतिशत का लाभ हो चुका है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स इस दौरान 4.78 प्रतिशत लुढ़का है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 39.25 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 12.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4332.82 करोड़ रुपये का है।

2 साल में कंपनी ने पोजीशनल निलेशकों को 3.96 प्रतिशत और 3 साल में 45.97 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल से इस स्मॉल कैप स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1656 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है।

बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी सिंधू ट्रेड लिंक्स ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया है। 2022 में कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया था। वहीं, 2022 में ही कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में किया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।