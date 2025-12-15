दनादन 3 ऑर्डर कंपनी की झोली में, रॉकेट बन गया शेयर, 700 रुपये के पार शेयर के दाम

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर सोमवार को 11% से ज्यादा चढ़कर 729.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों में यह उछाल दनादन 3 नए ऑर्डर मिलने के बाद आया है।

स्मॉलकैप कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 729.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल दनादन 3 नए ऑर्डर मिलने के बाद आया है। पिछले 5 दिन में शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शक्ति पंप्स इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1398 रुपये है।

कंपनी को दनादन मिले हैं 3 ऑर्डर

शक्ति पंप्स इंडिया (Shakti Pumps India) ने गुरुवार 11 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट मिला है। यह ऑर्डर 16,025 ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंप्स की सप्लाई के लिए है। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 443.78 करोड़ रुपये है। कंपनी ने शुक्रवार 12 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे झारखंड से दूसरा ऑर्डर मिला है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी ने 1200 सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड दिया है। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 23.98 करोड़ रुपये है। स्मॉलकैप कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से भी 2033 स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम पंप्स के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 71.25 करोड़ रुपये है।

1385% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

शक्ति पंप्स इंडिया (Shakti Pumps India) के शेयर पिछले पांच साल में 1385 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 48.85 रुपये पर थे। शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर 15 दिसंबर 2025 को 729.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 623 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले तीन साल में शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर 950 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।