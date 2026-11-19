दनादन अपर सर्किट मार रहा शेयर, एक महीने में 125% की तेजी, डबल गिफ्ट दे रही है कंपनी
मुख्य बातें
- स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं
- कंपनी के शेयर लगातार 13 दिन से अपर सर्किट पर हैं
- कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5% की तेजी के साथ 75.79 रुपये पर पहुंच गए हैं
- कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ शेयर का बंटवारा कर रही है
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5% के अपर सर्किट के साथ 75.79 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। एससी एग्रोटेक के शेयर इस महीने दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयरों में 2 नवंबर 2026 से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। एससी एग्रोटेक के शेयर लगातार 13वें दिन अपर सर्किट पर हैं। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 125 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। एससी एग्रोटेक बोनस शेयर के साथ-साथ अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।
लगातार 13 दिन से अपर सर्किट पर शेयर
एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयर 2 नवंबर 2026 को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 40.25 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयर 19 नवंबर को 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 75.79 रुपये पर बंद हुए हैं। एससी एग्रोटेक के शेयर लगातार 13 दिन से अपर सर्किट पर हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एससी एग्रोटेक के शेयरों में 125 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 33.60 रुपये से बढ़कर 75.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 21.5 पर्सेंट का उछाल आया है।
6 महीने में 228% उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयरों में पिछले 6 महीने में 228 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 23.11 रुपये से बढ़कर 75.79 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 267 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, इस साल अब तक एससी एग्रोटेक के शेयरों में 94 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पांच साल में कंपनी के शेयर 474 पर्सेंट उछले हैं।
बोनस शेयर देने के साथ शेयर का बंटवारा करने जा रही कंपनी
एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के बोर्ड की शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को मीटिंग हुई। इस बैठक में कंपनी के बोर्ड ने 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर रिकमंड किया है। यानी, कंपनी हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी। इसके अलावा, कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। कंपनी की शुक्रवार 11 दिसंबर 2026 को ईजीएम है, जिसमें अर्थोराइज्ड कैपिटल बढ़ाने, प्रस्तावित बोनस इश्यू और स्टॉक-स्प्लिट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।