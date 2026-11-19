मुख्य बातें

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5% के अपर सर्किट के साथ 75.79 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। एससी एग्रोटेक के शेयर इस महीने दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयरों में 2 नवंबर 2026 से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। एससी एग्रोटेक के शेयर लगातार 13वें दिन अपर सर्किट पर हैं। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 125 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। एससी एग्रोटेक बोनस शेयर के साथ-साथ अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।

लगातार 13 दिन से अपर सर्किट पर शेयर

एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयर 2 नवंबर 2026 को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 40.25 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयर 19 नवंबर को 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 75.79 रुपये पर बंद हुए हैं। एससी एग्रोटेक के शेयर लगातार 13 दिन से अपर सर्किट पर हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एससी एग्रोटेक के शेयरों में 125 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 33.60 रुपये से बढ़कर 75.79 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 21.5 पर्सेंट का उछाल आया है।

6 महीने में 228% उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयरों में पिछले 6 महीने में 228 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 23.11 रुपये से बढ़कर 75.79 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 267 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, इस साल अब तक एससी एग्रोटेक के शेयरों में 94 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पांच साल में कंपनी के शेयर 474 पर्सेंट उछले हैं।