40 रुपये के शेयर वाली कंपनी ने बदला अपना नाम, अब 11 अगस्त को अहम बैठक

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन इस पेनी शेयर की कीमत में एक बार फिर अपर सर्किट लगा और भाव 39.47 रुपये तक पहुंचा गया। बता दें कि 11 अगस्त को कंपनी द्वारा आधिकारिक नाम 'शालीमार एजेंसीज' से बदलकर 'स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स' करने की घोषणा की गई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 04:16 PM
Spice Lounge Food Works share: फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी- स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर डिमांड में हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन इस पेनी शेयर की कीमत में एक बार फिर अपर सर्किट लगा और भाव 39.47 रुपये तक पहुंचा गया। बीते 5 अगस्त को इस स्मॉल-कैप शेयर की कीमत 41.13 रुपये तक पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 4.60 रुपये था। यह शेयर भाव सितंबर 2024 में था।

कंपनी ने बदला नाम

दरअसल, 11 अगस्त को कंपनी द्वारा आधिकारिक नाम 'शालीमार एजेंसीज' से बदलकर 'स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स' करने की घोषणा की गई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा- 11 अगस्त, 2025 से कंपनी का नाम "शालीमार एजेंसीज लिमिटेड" से बदलकर स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड हो गया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जीरो है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 100 फीसदी है।

शेयर का परफॉर्मेंस

बता दें कि हाल के महीनों में शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पिछले एक साल में इस शेयर की कीमत 741 प्रतिशत बढ़कर ₹4.60 प्रति शेयर से बढ़कर ₹41 के पार पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार कंपनी पूरी तरह से खुदरा निवेशकों के स्वामित्व में है, जिसमें कोई प्रमोटर हिस्सेदारी नहीं है।

स्पाइस लाउंज के 2025 के पहली तिमाही के नतीजे जल्द जारी होने वाले हैं। बीते दिनों कंपनी ने बताया कि 30 जून, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक गुरुवार, 14 अगस्त को होगी।

शेयर बाजार में तेजी

सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार में तेजी आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 304.32 अंक (0.38 प्रतिशत) की तेजी में 80,539.91 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी-50 भी मंगलवार की तुलना में 131.95 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,619.35 अंक पर रहा।

