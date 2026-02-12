Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap Pavna Industries Share rallied over 43 percent in 5 days company profit jumped 297 Percent
76 लाख रुपये से 3 करोड़ के ऊपर पहुंचा मुनाफा, 5 दिन में 43% चढ़ गया यह शेयर

76 लाख रुपये से 3 करोड़ के ऊपर पहुंचा मुनाफा, 5 दिन में 43% चढ़ गया यह शेयर

संक्षेप:

स्मॉलकैप कंपनी पावना इंडस्ट्रीज के शेयर 5 दिन में 43% से अधिक उछल गए हैं। पावना इंडस्ट्रीज को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 3.02 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 76 लाख का प्रॉफिट हुआ था।

Feb 12, 2026 01:07 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले कुछ दिन से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पावना इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 26.49 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 43 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है और इससे कंपनी के शेयरों को मजबूती मिली है। तीसरी तिमाही में पावना इंडस्ट्रीज का मुनाफा 297 पर्सेंट बढ़ा है।

76 लाख रुपये से बढ़कर 3 करोड़ रुपये के पार पहुंचा मुनाफा
पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के वित्तीय नतीजे चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शानदार रहे हैं। तीसरी तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 297.37 पर्सेंट बढ़ा है। पावना इंडस्ट्रीज को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 3.02 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 76 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 36 पर्सेंट बढ़ा है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 108.03 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 79.43 करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:करीब 70 गुना बढ़ा मुनाफा, रॉकेट सा उड़ा शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंच गए दाम

5 दिन में 43% से ज्यादा चढ़ गए कंपनी के शेयर
पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के शेयर पिछले 5 दिन में 43 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 6 फरवरी 2026 को 18.28 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2026 को 26.49 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से पावना इंडस्ट्रीज के शेयर दबाव में हैं। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 38 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पावना इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 49.44 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 16.50 रुपये है।

ये भी पढ़ें:HUL के Q3 नतीजे: आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर से मुनाफे में 120% का उछाल
ये भी पढ़ें:सोना 1175 रुपये टूटा, चेक करें 14, 18, 22, 23 और 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी
पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। पावना इंडस्ट्रीज ने सितंबर 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। पावना इंडस्ट्रीज टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पार्ट्स बनाती है। कंपनी इग्निशन स्विच, फ्यूल टैंक कैप्स, ऑटो लॉक, ऑयल पंप्स, कार्बोरेटर्स, फ्यूल कॉक्स, डाइ-कास्टिंग कंपोनेंट्स, स्विचेज और हैंडल्स बनाती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Penny Stock
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;