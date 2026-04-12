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इस कंपनी को 4 दिग्गजों ने बनाया अपना वेंडर, सोमवार को शेयरk पर रहेगी नजर

Apr 12, 2026 05:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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10 अप्रैल को मंगलम वर्ल्डवाइड के शेयर की कीमत 1.45% गिरकर ₹261.80 प्रति शेयर पर बंद हुई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 295.95 रुपये और 52 हफ्ते लो 150 रुपये है।

इस कंपनी को 4 दिग्गजों ने बनाया अपना वेंडर, सोमवार को शेयरk पर रहेगी नजर

Mangalam Worldwide share price: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी तो निवेशकों की नजर मंगलम वर्ल्डवाइड पर भी रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NSE के इस स्मॉल-कैप स्टॉक को लेकर गुड न्यूज मिली है। बता दें कि शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी के बावजूद इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने सेशन की क्लोजिंग गिरावट के साथ की। 10 अप्रैल को मंगलम वर्ल्डवाइड के शेयर की कीमत 1.45% गिरकर ₹261.80 प्रति शेयर पर बंद हुई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 295.95 रुपये और 52 हफ्ते लो 150 रुपये है।

क्या है गुड न्यूज?

कतर एनर्जी, BHEL, ईआईएल और GSFC ने मंगलम वर्ल्डवाइड को एक अप्रूव्ड वेंडर के तौर पर पैनल में शामिल कर लिया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में मंगलम वर्ल्डवाइड ने कहा कि ये अप्रूवल MWL की इंटरनेशनल एनर्जी, रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्थिति को मजबूत करते हैं, जिससे कंपनी हाई-स्पेसिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले पाती है और इंटरनेशनल व घरेलू, दोनों ही मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर पाती है।

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कंपनी ने आगे कहा कि कतर एनर्जी, भेल, EIL और GSFC जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ हमारा जुड़ाव हमारे उत्पादों की गुणवत्ता, निर्माण क्षमताओं और परिचालन विश्वसनीयता का एक मजबूत प्रमाण है। जैसे-जैसे हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, हम इन संस्थानों को समय पर और भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखे हुए हैं।

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कतर एनर्जी के साथ जुड़ाव मंगलम वर्ल्डवाइड को वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान करता है जबकि भेल और EIL के साथ सहयोग इसे भारत के विद्युत अवसंरचना और रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सहायता करता है। कंपनी प्रति वर्ष लगभग 190,000 मीट्रिक टन (MT) उत्पादन करती है और स्टेनलेस स्टील उत्पादों की एक सीरीज पेश करती है। इसमें विभिन्न उद्योगों के लिए बिलेट्स, इंगॉट्स, हॉट-रोल्ड और फोर्ज्ड बार्स, ब्राइट बार्स, तथा सीमलेस पाइप और ट्यूब शामिल हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

बाजार में कमजोर रुझानों के चलते मंगलम वर्ल्डवाइड के शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहा है। इस शेयर की कीमत में पिछले एक महीने में 4.14% और वर्ष की शुरुआत से अब तक (YTD आधार पर) 6.28% की गिरावट दर्ज की गई है। इस शेयर ने एक साल में 64% और पिछले तीन सालों में 137% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 66.5 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 33.5 फीसदी की हिस्सेदारी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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