3 साल में 1300% से ज्यादा चढ़ गया यह SME स्टॉक, इस दिग्गज निवेशक का कंपनी पर बड़ा दांव

छोटकू शेयर वी-मार्क इंडिया पिछले 3 साल में 1300% से ज्यादा उछल गया है। कंपनी के शेयर सोमवार को 7% से ज्यादा चढ़कर 587.70 रुपये पर बंद हुए हैं। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया के पास कंपनी के 6,61,000 शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 05:07 PM
वायर एंड केबल्स बनाने वाली स्मॉलकैप कंपनी वी-मार्क इंडिया के शेयरों ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। SME स्टॉक वी-मार्क इंडिया पिछले 3 साल में 1300 पर्सेंट से ज्यादा उछल गया है। कंपनी के शेयर सोमवार को 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 587.70 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने सोमवार को 52 हफ्ते के नए हाई 593.65 रुपये को भी छुआ। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने भी सितंबर 2025 तिमाही के दौरान इस मल्टीबैगर स्टॉक पर बड़ा दांव लगाया है।

आशीष कचौलिया के पास कंपनी के 6,61,000 शेयर
शेयर मार्केट में'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर आशीष कचौलिया का वी-मार्क इंडिया पर बड़ा दांव है। आशीष कचौलिया के पास वी-मार्क इंडिया के 6,61,000 शेयर हैं। कंपनी में कचौलिया की हिस्सेदारी 2.71 पर्सेंट है। कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में वी-मार्क इंडिया पर दांव लगाया है। ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक, कचौलिया के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स हैं, जिनकी मौजूदा वैल्यू करीब 2941 करोड़ रुपये है। कचौलिया ने हाल में एक दूसरे स्मॉलकैप स्टॉक जैन रिसोर्सेज रिसाइक्लिंग में हिस्सेदारी खरीदी है। कचौलिया की ज्योति स्ट्रक्चर्स में भी हिस्सेदारी थी। उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 1 पर्सेंट से कम कर ली है या वह स्टॉक से पूरी तरह बाहर हो गए हैं।

IPO में 39 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
वी-मार्क इंडिया के आईपीओ में शेयर का दाम 39 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 25 मार्च 2021 को खुला था और यह 31 मार्च 2021 तक ओपन रहा। वी-मार्क इंडिया के शेयर 9 अप्रैल 2021 को 46.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 47.10 रुपये पर बंद हुए। वी-मार्क इंडिया की शुरुात साल 1996 में हुई है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 6 महीने में 125 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक, वी-मार्क इंडिया के शेयर फिलहाल अपने 50 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेजेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

