Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap John Cockerill Share jumped over 10 percent in 2 days Ramesh Damani buys stake
दमानी ने लगाया दांव, रॉकेट बन गया यह स्मॉलकैप, 10% से ज्यादा उछल गए शेयर के दाम

दमानी ने लगाया दांव, रॉकेट बन गया यह स्मॉलकैप, 10% से ज्यादा उछल गए शेयर के दाम

संक्षेप:

जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 7% से अधिक के उछाल के साथ 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। 2 दिन में कंपनी के शेयर 10% से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है।

Dec 29, 2025 10:40 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्मॉलकैप कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर शुक्रवार को 6.5 पर्सेंट उछल गए थे। दो दिन में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया पर दांव लगाया है, इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दमानी ने खरीदे हैं करीब 13 करोड़ रुपये के शेयर
दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने बल्क डील के जरिए जॉन कॉकरिल इंडिया पर दांव लगाया है। दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया के 27,500 शेयर खरीदे हैं। दमानी ने यह शेयर 4700 रुपये से कुछ ऊपर के दाम पर खरीदे हैं। रमेश दमानी के खरीदे गए शेयरों की कुल वैल्यू करीब 13 करोड़ रुपये है। यह शेयर, कंपनी के प्रमोटर जॉन कॉकरिल एसए ने बेचे हैं। जॉन कॉकरिल इंडिया एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्सेज, प्रोसेसिंग लाइन और एनर्जी ट्रैन्जिशन टेक्नोलॉजी के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग का काम करती है।

ये भी पढ़ें:पहली बार चांदी ₹2.50 लाख के पार, जानें क्यों सोने से तेज भाग रही चांदी

565% से अधिक उछल गए हैं कंपनी के शेयर
इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर पिछले पांच साल में 565 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर 1 जनवरी 2021 को 808.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 को 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों में 425 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 310 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 58 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6660 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2383 रुपये है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, हालिया सेल से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट थी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।