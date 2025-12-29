दमानी ने लगाया दांव, रॉकेट बन गया यह स्मॉलकैप, 10% से ज्यादा उछल गए शेयर के दाम

संक्षेप: जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 7% से अधिक के उछाल के साथ 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। 2 दिन में कंपनी के शेयर 10% से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है।

स्मॉलकैप कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर शुक्रवार को 6.5 पर्सेंट उछल गए थे। दो दिन में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया पर दांव लगाया है, इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है।

दमानी ने खरीदे हैं करीब 13 करोड़ रुपये के शेयर

दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने बल्क डील के जरिए जॉन कॉकरिल इंडिया पर दांव लगाया है। दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया के 27,500 शेयर खरीदे हैं। दमानी ने यह शेयर 4700 रुपये से कुछ ऊपर के दाम पर खरीदे हैं। रमेश दमानी के खरीदे गए शेयरों की कुल वैल्यू करीब 13 करोड़ रुपये है। यह शेयर, कंपनी के प्रमोटर जॉन कॉकरिल एसए ने बेचे हैं। जॉन कॉकरिल इंडिया एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्सेज, प्रोसेसिंग लाइन और एनर्जी ट्रैन्जिशन टेक्नोलॉजी के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग का काम करती है।