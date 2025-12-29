दमानी ने लगाया दांव, रॉकेट बन गया यह स्मॉलकैप, 10% से ज्यादा उछल गए शेयर के दाम
जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 7% से अधिक के उछाल के साथ 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। 2 दिन में कंपनी के शेयर 10% से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है।
स्मॉलकैप कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर शुक्रवार को 6.5 पर्सेंट उछल गए थे। दो दिन में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया पर दांव लगाया है, इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है।
दमानी ने खरीदे हैं करीब 13 करोड़ रुपये के शेयर
दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने बल्क डील के जरिए जॉन कॉकरिल इंडिया पर दांव लगाया है। दमानी ने जॉन कॉकरिल इंडिया के 27,500 शेयर खरीदे हैं। दमानी ने यह शेयर 4700 रुपये से कुछ ऊपर के दाम पर खरीदे हैं। रमेश दमानी के खरीदे गए शेयरों की कुल वैल्यू करीब 13 करोड़ रुपये है। यह शेयर, कंपनी के प्रमोटर जॉन कॉकरिल एसए ने बेचे हैं। जॉन कॉकरिल इंडिया एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्सेज, प्रोसेसिंग लाइन और एनर्जी ट्रैन्जिशन टेक्नोलॉजी के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग का काम करती है।
565% से अधिक उछल गए हैं कंपनी के शेयर
इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर पिछले पांच साल में 565 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयर 1 जनवरी 2021 को 808.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2025 को 5420 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों में 425 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 310 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 58 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। जॉन कॉकरिल इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6660 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2383 रुपये है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, हालिया सेल से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट थी।