₹23 के शेयर वाली कंपनी ने बदली बैठक की तारीख, आपके पोर्टफोलियो में है?

Feb 21, 2026 10:58 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Smallcap IT stock: इससे पहले कंपनी ने 17 फरवरी को जानकारी दी थी कि बोर्ड की बैठक 20 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार होना था। हालांकि, किसी कारणवश वह बैठक स्थगित कर दी गई।

Smallcap IT stock: स्मॉल-कैप आईटी कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, कंपनी ने प्रस्तावित अधिग्रहण को लेकर अपने बोर्ड मीटिंग की नई तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 23 फरवरी 2026 को होगी। इससे पहले कंपनी ने 17 फरवरी को जानकारी दी थी कि बोर्ड की बैठक 20 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार होना था। हालांकि, किसी कारणवश वह बैठक स्थगित कर दी गई। बहरहाल, बैठक में 100% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह अधिग्रहण शेयर स्वैप के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब है कि कैश पेमेंट की बजाय कंपनी अपने शेयर देकर दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करेगी।

क्या है प्लान?

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि इसे मंजूरी मिलती है तो यह विभिन्न वैधानिक और नियामकीय स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा। कंपनी के मुताबिक बोर्ड बैठक के नतीजों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक कंपनी के नामित व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। यह कदम इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया जाता है।

स्टॉक का परफॉर्मेंस

बीते शुक्रवार को ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.55% बढ़कर ₹23.89 पर था। पिछले एक महीने में इस स्मॉल-कैप शेयर में करीब 23% की तेजी देखने को मिली है। छह महीने में शेयर करीब 29% गिरा तो एक साल में लगभग 20% और दो साल में करीब 21% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में इस शेयर ने लगभग 386% तो दस वर्षों में करीब 660% का रिटर्न दिया है।

चर्चा में है कंपनी

हाल ही में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने राष्ट्रीय आईएसपी लाइसेंस मिलने की घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि इससे एआई-पावर्ड डेटा सेंटर, सोवरेन क्लाउड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उसके विस्तार को समर्थन मिलेगा।

समूह के अध्यक्ष तेजेश कोडली ने कहा था कि हम इनोवेशन को गति देने और विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एआई-आधारित डेटा केंद्रों और संप्रभु क्लाउड में हमारा निवेश डिजिटल रूप से सशक्त समाज के लिए सरकार के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और हम इस मिशन में सार्थक योगदान देने के लिए तत्पर हैं।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 38.48 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 61.52 फीसदी की है। पब्लिक शेयरहोल्डर में ब्लू स्काई कैपिटल के पास 6,61,99,435 शेयर या 8.79 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, सिराज होल्डिंग के पास 23.33 फीसदी हिस्सेदारी या 17,57,25,000 शेयर हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
