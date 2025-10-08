10% उछल गया हेल्थकेयर सेक्टर का शेयर, केंद्र सरकार के इस फैसले का असर

कंपनी के शेयर 10% उछलकर 843 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी तब आई जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज (CGHS) योजना के तहत करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं की दरों में संशोधन का ऐलान किया।

Yatharth Hospital Share Price: बाजार में बिकवाली के बीच बुधवार को हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़ी कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई। सप्ताह के तीसरे दिन कंपनी के शेयर 10% उछलकर 843 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी तब आई जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज (CGHS) योजना के तहत करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं की दरों में संशोधन का ऐलान किया। नई दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी और इनमें अस्पतालों के एक्रिडिटेशन और सुविधा स्तर के आधार पर मल्टी-लेयर स्ट्रक्चर लागू किया गया है।

क्या है नई व्यवस्था के मायने नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (NABH) या NABL यानी नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, मान्यता प्राप्त अस्पतालों को तय बेस रेट पर भुगतान किया जाएगा। वहीं, गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को 15% कम दर मिलेगी। इसके उलट, 200 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को 15% अधिक दरें दी जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी CGHS-पैनल वाले अस्पतालों को इन नए नियमों को समय सीमा के भीतर स्वीकार करना होगा या फिर दोबारा एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करना होगा।

कैसे रहे नतीजे वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में यथार्थ हॉस्पिटल ने शानदार नतीजे दर्ज किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 40% बढ़कर ₹42 करोड़ पहुंच गया, जबकि राजस्व 22% बढ़कर ₹258 करोड़ हुआ। एबिटा की बात करें तो 20% बढ़कर ₹65 करोड़ रहा और मार्जिन 25% पर स्थिर रहा।