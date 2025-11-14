1 पर 2 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर, 61% बढ़ा है मुनाफा

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी जीआरएम ओवरसीज ने बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी के शेयर 5 साल में 1800 पर्सेंट से ज्यादा उछले हैं।

स्मॉलकैप कंपनी जीआरएम ओवरसीज ने अपने शेयरधारकों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। जीआरएम ओवरसीज 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। जीआरएम ओवरसीज ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2021 में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए थे। जीआरएम ओवरसीज अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए कंपनी के शेयर

एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी कंपनी जीआरएम ओवरसीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। जीआरएम ओवरसीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 489 रुपये पर जा पहुंचे। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 135 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 60 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले एक साल में जीआरएम ओवरसीज के शेयरों में 135 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 19 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले पांच साल में जीआरएम ओवरसीज के शेयरों में 1870 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 175.95 रुपये है।