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विजय केडिया के दांव लगाते ही रॉकेट बना स्मॉलकैप शेयर, 1900 रुपये के ऊपर पहुंचा दाम

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • दिग्गज निवेशक विजय केडिया के दांव लगाते ही ईमको एलेकॉन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है
  • ईमको एलेकॉन के शेयर बुधवार को 7% से अधिक उछलकर 1905.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं
  • केडिया ने इस स्मॉलकैप कंपनी के 83,930 शेयर खरीदे हैं
विजय केडिया के दांव लगाते ही रॉकेट बना स्मॉलकैप शेयर, 1900 रुपये के ऊपर पहुंचा दाम

स्मॉलकैप इंजीनियरिंग कंपनी ईमको एलेकॉन (इंडिया) के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। ईमको एलेकॉन के शेयर बुधवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 1905.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इस स्मॉलकैप कंपनी पर दांव लगाया है और इसी के बाद कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 19 पर्सेंट की तेजी आई है।

विजय केडिया ने खरीदे हैं कंपनी के 83930 शेयर
शेयर बाजार के दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ईमको एलेकॉन (इंडिया) पर दांव लगाया है। केडिया ने इस स्मॉलकैप कंपनी के 83,930 शेयर खरीदे हैं। हाल के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.45 पर्सेंट है। 1905.50 रुपये के मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से विजय केडिया की हिस्सेदारी की वैल्यू 15.99 करोड़ रुपये है। ईमको एलेकॉन का मार्केट कैप बुधवार 15 जुलाई को 1090 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

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555% से अधिक उछल गए हैं कंपनी के शेयर
ईमको एलेकॉन (इंडिया) लिमिटेड के शेयर पिछले 6 साल में 555 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। इस स्मॉलकैप इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2020 को 287 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 15 जुलाई 2026 को 1905.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 280 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 4 साल में ईमको एलेकॉन के शेयर 410 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। तीन साल में कंपनी के शेयर 190 पर्सेंट चढ़े हैं। ईमको एलेकॉन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2548 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1413.70 रुपये है।

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विदेशी निवेशकों ने भी बढ़ाया है कंपनी पर दांव
ईमको एलेकॉन (इंडिया) (Eimco Elecon) के हालिया शेयरहोल्डिंग पैटर्न से पता लगता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने कंपनी पर अपना दांव लगाया है। 30 जून 2026 को खत्म हुई पहली तिमाही में कंपनी में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 3.25 पर्सेंट पहुंच गई, जो कि मार्च 2026 तिमाही में 3.10 पर्सेंट थी। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 48.96 पर्सेंट के स्तर पर ही है। स्मॉलकैप इंजीनियरिंग कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 51.04 पर्सेंट है।ईमको एलेकॉन अंडरग्राउंड और ओपन-कास्ट माइंस के लिए हेवी मशीन्स बनाती और बेचती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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