स्मॉलकैप कंपनी को नेपाल में मिला बड़ा ऑर्डर, रेखा झुनझुनवाला के पास हैं कंपनी के 5000000 शेयर

संक्षेप: वा टेक वाबाग के शेयर गुरुवार को 3% से ज्यादा चढ़कर 1449.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसे नेपाल के एक बड़ा रिपीट ऑर्डर मिला है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का कंपनी पर बड़ा दांव है।

Thu, 20 Nov 2025 12:55 PM
स्मॉलकैप कंपनी वा टेक वाबाग के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। वा टेक वाबाग के शेयर गुरुवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1449.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसे नेपाल के एक बड़ा रिपीट ऑर्डर मिला है। वा टेक वाबाग 30 मिलियन से 75 मिलियन डॉलर के बीच के ऑर्डर को लॉर्ज कैटेगरी में रखती है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का भी इस स्मॉलकैप कंपनी पर बड़ा दांव है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1943.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1109.35 रुपये है।

नेपाल से मिले ऑर्डर के डीटेल्स
स्मॉलकैप कंपनी वा टेक वाबाग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे नेपाल में मेलाम्ची वाटर सप्लाई डिवेलपमेंट बोर्ड (MWSDB) से लॉर्ज रिपीट ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर सुंदरीजल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेशंस से जुड़ा है। इस प्लांट की कैपेसिटी 255 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) है। यह प्रोजेक्ट एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ADB) से फंडेड है। इस ऑर्डर को 36 महीने में पूरा किया जाना है। ऑर्डर में 5 साल के ऑपरेशंस और मेंटीनेंस भी शामिल है। नया प्लांट, मौजूदा मेलाम्ची वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही बनाया जाएगा।

रेखा झुनझुनवाला का कंपनी पर बड़ा दांव
दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला का स्मॉलकैप कंपनी वा टेक वाबाग पर बड़ा दांव है। BSE के डेटा के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला के पास वा टेक वाबाग के 50,00,000 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 7.86 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है। म्यूचुअल फंड्स ने भी कंपनी पर दांव लगाया हुआ है। 10 म्यूचुअल फंड्स के पास वा टेक वाबाग के 22,67,654 शेयर हैं। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 3.64 पर्सेंट है। वा टेक वाबाग का मार्केट कैप गुरुवार को 8870 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 19.10 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 80.90 पर्सेंट है।

