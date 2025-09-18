पहली बार बोनस शेयर का तोहफा देगी यह कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में है शेयर?

स्मॉलकैप कंपनी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज बोनस शेयर देने के मूड में है। बता दें कि इस शेयर की वर्तमान कीमत 140 रुपये है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 1.16% बढ़कर बंद हुआ।

SMC Global Securities share: स्मॉलकैप कंपनी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि उसके निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को होगी। इस बैठक में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के अपने पहले प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

क्या कहा कंपनी ने? कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- शेयरधारकों की मंजूरी के बाद मौजूदा शेयरधारकों को उनकी वर्तमान होल्डिंग के रेश्यो में मुफ्त में अतिरिक्त शेयर प्राप्त होंगे। बता दें कि कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है। बोनस शेयर एक ऐसा कदम है जो आम तौर पर लिक्विडिटी में सुधार करता है और निवेशकों को रिवॉर्ड देता है।

शेयर का परफॉर्मेंस एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के शेयर की वर्तमान कीमत 140 रुपये है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 1.16% बढ़कर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 168.35 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 99 रुपये है।

कब जारी किए जाते हैं बोनस शेयर बोनस शेयर तब जारी किए जाते हैं जब कोई कंपनी अपने फ्री रिजर्व के एक हिस्से को शेयर पूंजी में परिवर्तित करती है और मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त शेयर वितरित करती है। कंपनियां आमतौर पर शेयरधारकों को रिवार्ड के तौर पर ये कदम उठाती हैं। इससे लिक्विडिटी में सुधार करने और निवेशकों के भरोसे को कायम रखने में मदद मिलती है।