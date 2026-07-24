दनादन चौथी बार बोनस शेयर दे रही कंपनी, आ गई रिकॉर्ड डेट, 575% चढ़ गया है शेयर
मुख्य बातें
- स्मॉलकैप कंपनी हार्डविन इंडिया अपने शेयरधारकों को दनादन चौथी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है
- कंपनी अपने निवेशकों को 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर देगी
- यानी, कंपनी हर 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी
- कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई फिक्स की है
स्मॉलकैप कंपनी हार्डविन इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। कंपनी अपने निवेशकों को दनादन चौथी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। हार्डविन इंडिया 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट मंगलवार 28 जुलाई फिक्स की है। हार्डविन इंडिया के शेयर शुक्रवार को BSE में उछाल के साथ 15.92 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 575 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।
दनादन चौथी बार बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
हार्डविन इंडिया (Hardwyn India) अपने निवेशकों को चौथी बार बोनस शेयर दे रही है। कंपनी इससे पहले दिसंबर 2024 में 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए। हार्डविन इंडिया ने जून 2023 में भी 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, स्मॉलकैप कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2022 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, हार्डविन इंडिया ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।
575% से अधिक उछल गए हैं कंपनी के शेयर
हार्डविन इंडिया (Hardwyn India) के शेयर पिछले पांच साल में 575 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 23 जुलाई 2021 को 2.34 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को BSE में 15.92 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 साल में कंपनी के शेयरों में 2700 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 55 पैसे से बढ़कर 15 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। हार्डविन इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 27.99 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 10.90 रुपये है। पिछले एक महीने में हार्डविन इंडिया के शेयरों में तेज गिरावट आई है। कंपनी के शेयर एक महीने में 36 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।
10 टुकड़े में शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
हार्डविन इंडिया (Hardwyn India) अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। हार्डविन इंडिया ने जून 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को 777 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।