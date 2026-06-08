दनादन चौथी बार बोनस शेयर बांटने का ऐलान, शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी

स्मॉलकैप कंपनी हार्डविन इंडिया ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। हार्डविन इंडिया ने अपने निवेशकों को 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। यानी, कंपनी शेयरधारकों को हर 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। हार्डविन इंडिया अपने निवेशकों को दनादन चौथी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 24.79 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने की मंजूरी

हार्डविन इंडिया (Hardwyn India) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 जून को हुई मीटिंग में 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया और इसे मंजूरी दी है। बोनस इश्यू के साथ ही हार्डविन इंडिया के बोर्ड ने कंपनी की अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल को मौजूदा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है।

पहले ही 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

स्मॉलकैप कंपनी हार्डविन इंडिया (Hardwyn India) अपने शेयरधारकों को चौथी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी इससे पहले निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2022 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। हार्डविन इंडिया ने जून 2023 में 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। हार्डविन इंडिया ने दिसंबर 2024 में 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। स्मॉलकैप कंपनी अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है। कंपनी ने जून 2023 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।