7 दिन से इस पेनी शेयर में लग रहा अपर सर्किट, 16 रुपये के नीचे है कीमत, 22 को अहम बैठक

Osia Hyper Retail share: सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन ओसिया हाइपर रिटेल के शेयर में करीब 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 16 रुपये से नीचे आ गया। बता दें कि इस शेयर में लगातार सात दिन से अपर सर्किट लग रहा है। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 03:58 PM
Osia Hyper Retail share: पेनी शेयर-ओसिया हाइपर रिटेल में मंगलवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस शेयर में करीब 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 16 रुपये से नीचे है। यह लगातार सातवां कारोबारी दिन है जब स्मॉल-कैप शेयर में अपर सर्किट लगा। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में इस शेयर में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, छह महीनों में यह करीब 40 प्रतिशत गिर चुका है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 50.45 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 11.31 रुपये है। बता दें कि इसी 14 अगस्त को शेयर ने अपने लो को देखा था।

क्या है शेयर में तेजी की वजह

दरअसल, ओसिया हाइपर रिटेल ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ने अधिकृत शेयर पूंजी को ₹500,00,00,000 तक बढ़ाने और क्यूआईपी, अधिमान्य आवंटन और परिवर्तनीय वारंट के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के माध्यम से ₹200,00,00,000 तक के इक्विटी शेयर जारी करके और तरजीही आधार पर ₹100,00,00,000 तक की कुल राशि के लिए फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी तरजीही आधार पर ₹350,00,00,000 तक की कुल राशि के लिए परिवर्तनीय वारंट भी जारी करेगी।

22 सितंबर को अहम बैठक

ओसिया हाइपर रिटेल ने स्टॉक एक्सचेंजों को यह भी सूचित किया कि वह 22 सितंबर को एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करेगी। कंपनी ने कहा- यह बैठक रजिस्टर्ड कार्यालय, बेसमेंट स्टोर 1, 4डी स्क्वायर, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, एनआर. डी-मार्ट, विसैट गांधीनगर हाईवे, एम, ओटेरा, अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की जाएगी।

कंपनी में इस्तीफा

हाल ही में ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को एक बड़े इस्तीफे के बारे में जानकारी दी है। दरअसल, एससीएस एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर अभिषेक छाजेड के कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के पद से 20 अगस्त, 2025 से इस्तीफा दिया है।

