घाटे से मुनाफे में आई स्मॉलकैप कंपनी, रेखा झुनझुनवाला का कंपनी पर बड़ा दांव

घाटे से मुनाफे में आई स्मॉलकैप कंपनी, रेखा झुनझुनवाला का कंपनी पर बड़ा दांव

संक्षेप: बाजार स्टाइल रिटेल घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी को सितंबर तिमाही में 51 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 9 करोड़ का घाटा हुआ था। रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 25 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Mon, 10 Nov 2025 09:40 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के दांव वाली स्मॉलकैप कंपनी बाजार स्टाइल रिटेल घाटे से मुनाफे में आ गई है। बाजार स्टाइल रिटेल को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 51 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सालाना आधार पर बाजार स्टाइल रिटेल का रेवेन्यू 71 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 532 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 311 करोड़ रुपये था।

तिमाही आधार पर 2405% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
तिमाही आधार पर टैक्स भुगतान के बाद बाजार स्टाइल रिटेल का मुनाफा 2405 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बाजार स्टाइल रिटेल को 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। बाजार स्टाइल रिटेल का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 41 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 378 करोड़ रुपये था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी के एक्सपेंसेज 522 करोड़ रुपये रहे, जो कि पहली तिमाही में 377 करोड़ रुपये थे। वहीं, एक साल पहले की समान अवधि में एक्सपेंसेज 325 करोड़ रुपये थे। बाजार स्टाइल रिटेल के शेयर सोमवार को 328.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में बाजार स्टाइल रिटेल के शेयरों में करीब 7 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है।

रेखा झुनझुनवाला के पास हैं कंपनी के 25 लाख से ज्यादा शेयर
दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का बाजार स्टाइल रिटेल (Baazar Style Retail) पर बड़ा दांव है। रेखा झुनझुनवाला के पास बाजार स्टाइल रिटेल के 25,32,500 शेयर हैं। कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 3.39 पर्सेंट है। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी बाजार स्टाइल रिटेल पर दांव है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पास रिटेल कंपनी के 8,90,231 शेयर हैं। कंपनी में उसकी 1.19 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।

