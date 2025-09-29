Smallcap Azad Engineering shares surged over 4 Percent after signing contract worth 651 crore rupee with Mitsubishi रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर, जापान की दिग्गज कंपनी से डील, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Smallcap Azad Engineering shares surged over 4 Percent after signing contract worth 651 crore rupee with Mitsubishi

रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर, जापान की दिग्गज कंपनी से डील, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव

स्मॉलकैप स्टॉक आजाद इंजीनियरिंग 4% से ज्यादा उछलकर 1624.45 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने जापान की मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल के साथ नया लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइसिंग एग्रीमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 651 करोड़ रुपये है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 01:21 PM
share Share
Follow Us on
रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर, जापान की दिग्गज कंपनी से डील, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव

स्मॉलकैप कंपनी आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी आई है। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर सोमवार को 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1624.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी ने घोषणा की है कि उसने जापान की मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ एक नया लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइसिंग एग्रीमेंट किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 73.47 मिलियन डॉलर (651 करोड़ रुपये) है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था।

मित्सुबिशी के साथ हुई डील के डीटेल्स
इस डील के तहत आजाद इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग और स्टेशनरी एयरफॉइल्स की सप्लाई करेगी, जिनका इस्तेमाल एडवांस्ड गैस और थर्मल पावर टर्बाइन इंजन्स में किया जाएगा। यह मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के ग्लोबल पावर जेनरेशन बिजनेस को सपोर्ट करेगा। आजाद इंजीनियरिंग ने इससे पहले भी 3 नवंबर 2024 को मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था। लेटेस्ट एग्रीमेंट के बाद दोनों कंपनियों के बीच बिजनेस की टोटल वैल्यू 1387 करोड़ रुपये पहुंच गई है। नए कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के पीरियड में पूरा किया जाना है। आजाद इंजीनियरिंग ने स्पष्ट किया है कि मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है और यह ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी डील नहीं है।

ये भी पढ़ें:'अनंत शस्त्र' के लिए आर्मी ने जारी किया टेंडर, नवरत्न कंपनी के शेयर ₹400 के पार

सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में लगाए थे 5 करोड़ रुपये
दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग में निवेश किया था। तेंदुलकर ने मार्च 2023 में कंपनी में 5 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया और उन्हें 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर शेयर अलॉट किए गए। शेयरों के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद सचिन तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। सचिन तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे। 28 दिसंबर 2023 को आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों की लिस्टिंग पर तेंदुलकर के निवेश की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में आई तेजी की वजह से जून 2024 में तेंदुलकर के निवेश की वैल्यू 72 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई। सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में अपना निवेश बनाए रखा है या वह कंपनी से बाहर निकल गए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें:सोने-चांदी के भाव में तूफानी तेजी, गोल्ड ₹118000 के पार, चांदी आज ₹6000 उछली

IPO में 524 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 20 दिसंबर 2023 को खुला था और यह 22 दिसंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 524 रुपये था। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को 710 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। कंपनी का आईपीओ टोटल 83.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 24.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।