छोटा शेयर बड़ा कमाल, 5 साल में 965% का रिटर्न, आज 19% की लगाई छलांग

Multibagger Stock: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होने की मंजूरी मिलने के बाद टाइगर लॉजिस्टिक्स कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। बुधवार, 17 सितंबर को इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों ने दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान लगभग 19% की बढ़त दर्ज की।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:55 PM
Multibagger Stock: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होने की मंजूरी मिलने के बाद टाइगर लॉजिस्टिक्स कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। बुधवार, 17 सितंबर को इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों ने दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान लगभग 19% की बढ़त दर्ज की।

कंपनी के शेयर 18 सितंबर, गुरुवार से NSE पर कारोबार शुरू करेंगे। एक्सचेंज ने कंपनी के 10.57 करोड़ से अधिक शेयरों (हर एक का मूल्य 1 रुपये) को ट्रेडिंग के लिए मंजूरी दे दी है। इन शेयरों का प्रतीक ‘TIGERLOGS’ होगा।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने इसे अपनी विकास यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। उनका मानना है कि इससे बाजार में उनकी पहचान और मजबूत होगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और शेयरों में खरीदारी-बिक्री (लिक्विडिटी) भी बेहतर होगी। यह कदम कंपनी के भविष्य के विस्तार और विकास में मददगार साबित होगा।

शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा?

इस खबर के बाद कंपनी का शेयर 47.68 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, पिछले एक साल और तीन महीनों में यह शेयर काफी नीचे था, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो पिछले पांच सालों में इसने निवेशकों को 965% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी यह एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है।

यह कंपनी एक प्रमुख स्मॉल कैप वाले स्टॉक के रूप में उभरी है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत वित्तीय परिणाम दिए हैं। उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE) है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

