small share big bang who invested rs 1 lakh today became rs 81 lakh
छोटा शेयर, बड़ा धमाका, जिसने ₹1 लाख लगाया आज हो गया ₹81 लाख

संक्षेप:

Multibagger Share: छोटे से शेयर ने निवेशकों का सपना साकार का कर दिया। फोर्स मोटर्स ने उन्हें मालामाल कर दिया। इस शेयर में लगे एक लाख रुपये आज बन गए 81 लाख। लगातार चौथे साल मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है Force Motors का शेयर।

Mon, 1 Dec 2025 01:53 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
तेज रफ्तार निवेश की दुनिया में, ऐसा शेयर ढूंढना जो कम समय में अद्भुत रिटर्न दे, हर निवेशक का सपना होता है। फोर्स मोटर्स के निवेशकों के लिए यह सपना हकीकत बन गया, क्योंकि कंपनी के शेयरों ने शानदार रिटर्न दिया है।हाल केवर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए, यह शेयर हाल के समय के सबसे बड़े धन निर्माताओं में से एक बनकर उभरा है, जिसने अपने शेयरधारकों की दौलत में भारी बढ़ोतरी की है। हालांकि रास्ते में यह लंबे समय तक दबाव में रहा, लेकिन उसके बाद इसने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई और सारे नुकसान की भरपाई करते हुए, कम स्तर पर भी निवेशकों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

कंपनी क्या करती है?

यह कंपनीपूरी तरह से एकीकृत ऑटोमोबाइल निर्माता है, जिसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स और वाहनों की पूरी श्रृंखला के डिजाइन, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है। इसके उत्पादों की श्रृंखला में लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV), मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल (MUV), स्मॉल कमर्शियल व्हीकल (SCV), स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) और एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर शामिल हैं। पिछले एक साल में, शेयरों में 164% की उछाल आई है और पिछले दो साल की अवधि में, उन्होंने 340% का रिटर्न दिया है।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

लगातार अच्छेप्रदर्शन की एक उल्लेखनीय मिसाल पेश करते हुए, शेयरों ने पिछले पांच में से चार साल सकारात्मक रिटर्न के साथ बंद किए हैं और वे 2025 को और भी ऊंचे रिटर्न के साथ बंद करने की राह पर हैं, क्योंकि वे पहले ही 181% चढ़ चुके हैं। इस दौरान, यह पहली बार 21,000 रुपये के स्तर को पार करके 21,999 रुपये प्रति शेयर के नए रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंचा।

2025 की यह तेजी बाजार की उठापटक के बीच भी शेयर की वृद्धि की क्षमता को दिखाती है, और इसे निफ्टी 500 के स्टॉक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से एक बनने की राह पर भी लगाती है।

लंबी अवधि का असर

यह शेयर 2013 के अपने 225 रुपये के कारोबारी मूल्य से अब 18,289 रुपये प्रति शेयर के मौजूदा मूल्य तक पहुँचते हुए उल्लेखनीय रूप से 8,000% बढ़ा है।

इन वर्षों में, इसने चार बार मल्टीबैगर रिटर्न दर्ज किया, जिसमें 2015 सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा जब यह 188% चढ़ा, उसके बाद 2014 और 2023 रहे, जब इसमें क्रमशः 187% और 161% की वृद्धि हुई।

फानेंशियल सेहत

दलाल स्ट्रीट पर शेयरों की लगातार मांग का श्रेय कंपनी के हर गुजरते तिमाही के साथ बेहतर हो रहे प्रदर्शन को जाता है, जो उसकी बिक्री में स्थिर वृद्धि के कारण है और इससे उसके वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी होती है।

सितंबर तिमाही (Q2FY26) के लिए, कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 135 करोड़ रुपये के मुकाबले 159% की वृद्धि के साथ 350.6 करोड़ रुपये दर्ज किया। कंपनी का राजस्व साल दर साल (YoY) आधार पर 1,941 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.2% बढ़कर 2,081 करोड़ रुपये रहा।

ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) 28.3% बढ़कर 282.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 362.1 करोड़ रुपये हो गई, और मार्जिन साल दर साल 14.5% के मुकाबले बढ़कर 17.4% हो गया। नवंबर में, कंपनी ने डीलरों को 2,835 यूनिट बेची, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 32.11% की वृद्धि है।

इसकी घरेलू बिक्री साल दर साल 35.36% बढ़कर 2,710 यूनिट हो गई, जबकि निर्यात साल दर साल 13.19% घटकर 125 यूनिट रह गया।

12 साल में 1 लाख ऐसे बन गए 81 लाख

अगर एक निवेशक ने 2013 में कंपनी में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो उसे 444 शेयर मिलते, जिनकी कीमत अब 81.20 लाख रुपये है, अगर वह शेयर में निवेशित बना रहता। यह उस धन गुणक प्रभाव का संकेत देता है जब सही फैसले लिए जाते हैं और लंबी अवधि तक उन पर टिके रहा जाता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

