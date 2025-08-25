छोटा शेयर बड़ा धमाका, 5 साल में 3,160% से अधिक की छलांग, आज लगा अपर सर्किट

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स शेयर तो छोटा है, लेकिन इसने धमाका बड़ा किया है। एक साल में इसने 731% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि तीन साल में 1,000% और पांच साल में 3,160% से अधिक की छलांग लगाई है। आज यानी सोमवार 25 अगस्त को स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर भाव 5% के अपर सर्किट में लॉक हो गया।

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स शेयर तो छोटा है, लेकिन इसने धमाका बड़ा किया है। एक साल में इसने 731% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि तीन साल में 1,000% और पांच साल में 3,160% से अधिक की छलांग लगाई है। आज यानी सोमवार 25 अगस्त को स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर भाव 5% के अपर सर्किट में लॉक हो गया, जिससे इसकी लगातार 5 दिनों की गिरावट रुक गई। इस पेनी स्टॉक ने बीएसई पर 38.23 रुपये प्रति शेयर का स्तर छू लिया। यह तेजी ऐसे समय में आई है, जब इस छोटे कंपनी के स्टॉक ने पिछले पांच ट्रेडिंग सत्रों में लगातार लोअर सर्किट को छुआ था।

ताजा नतीजों का असर हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें उसका शुद्ध नुकसान कम हुआ है। कंपनी ने जून 2025 तक की तिमाही में 1.18 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के 3.64 करोड़ रुपये के नुकसान से कम है। हालांकि, कार्यों से होने वाली कंसॉलिडेटेड इनकम में 7% की गिरावट आई है, जो जून तिमाही में 32.29 करोड़ रुपये रही।

विभागवार प्रदर्शन सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस से राजस्व में पिछली तिमाही की तुलना में 3.23% की कमी आई है, जबकि फूड और रेस्तरां सेवाओं से राजस्व में 19.44% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, फूड सेगमेंट का ऑपरेटिंग नुकसान भी बढ़ गया है।

कंपनी ने हाल ही में बदला है अपना नाम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर शालीमार एजेंसी से स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड कर लिया है, जो 11 अगस्त से प्रभावी है।

छप्परफाड़ रिटर्न एक महीने में स्पाइस लाउंज के शेयर में 3% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि तीन महीने में यह 100% चढ़ा है। छह महीने में इसमें 230% की उछाल आई है और वर्ष की शुरुआत से अब तक यह 300% बढ़ चुका है। पहर 1:40 बजे तक, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर अभी भी 5% के अपर सर्किट में 38.23 रुपये पर लॉक था।